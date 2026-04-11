Daily Mail: Хантер Байден покинул США с долгом в $17 млн

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден выехал за пределы Соединённых Штатов, имея неоплаченные обязательства на сумму около $17 млн. Об этом 9 апреля сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на судебные документы

2026-04-11T16:58

По данным издания, Хантер Байден покинул территорию США на фоне финансовых претензий. Адвокат Барри Коберн подтвердил, что его клиент в настоящее время проживает за границей и не имеет возможности оплачивать текущие судебные издержки. Юрист отказался от подробных комментариев и не уточнил, где именно находится сын экс-президента.Ранее, в январе, Daily Mail сообщала, что мать внебрачной дочери Хантера Байдена — 34-летняя Лунден Алексис Робертс — обратилась в суд с требованием применить к нему меру принуждения в виде ареста из-за неисполнения алиментных обязательств. Женщина добивается юридического признания отцовства в отношении ребёнка, родившегося, по её утверждению, в 2018 году.

