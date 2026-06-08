Игнорируя Трампа. Израиль срывает перемирие на Ближнем Востоке - 08.06.2026 Украина.ру
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Игнорируя Трампа. Израиль срывает перемирие на Ближнем Востоке
Игнорируя Трампа. Израиль срывает перемирие на Ближнем Востоке - 08.06.2026 Украина.ру
Игнорируя Трампа. Израиль срывает перемирие на Ближнем Востоке
Война на Ближнем Востоке возобновилась. Седьмого июня израильская армия в очередной раз нарушила перемирие и нанесла массированный удар по Бейруту, что запустило в регионе полномасштабную военную эскалацию с участием Ирана и Йемена
2026-06-08T16:06
2026-06-08T16:06
мир без границ
эксклюзив
израиль
иран
сша
дональд трамп
пентагон
ес
стив уиткофф
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За неделю до этого Биньямин Нетаньяху в очередной раз пообещал Дональду Трампу прекратить постоянные бомбардировки Ливана, чтобы не срывать переговорный процесс с Ираном. Это произошло по итогам крайне эмоционального разговора по телефону, в ходе которого президент США назвал премьер-министра Израиля "сумасшедшим", и обругал его непечатными словами, закончив беседу фразой: "Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль".Никто не сомневался, что глава израильского правительства не сдержит своего слова – потому что такое уже случалось не один раз.Многие эксперты считают, что израильский премьер непосредственно заинтересован в продолжении ближневосточного конфликта, чтобы не отправиться в тюрьму по обвинению в коррупции. Окружение Нетаньяху, где доминируют агрессивные "ястребы", также недовольно перспективами мирного урегулирования в ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном.Удары по беззащитной ливанской столице, которая не прикрыта ПВО, являются для Тель-Авива идеальным рычагом для срыва этого сложного диалога, который проходит при посредничестве Пакистана и ряда арабских стран. Иран терпел удары по ливанцам в течение нескольких недель. Но когда Израиль снова демонстративно нарушил прекращение огня, иранцы решили ответить, потому что ситуация не оставляла для них никакого другого выхода.В Тегеране хотят завершить военное противостояние, не поступаясь при этом своими национальными интересами. Иранцы обосновано опасаются, что после проведения чемпионата мира по футболу и торжественного празднования 250-й годовщины основания Соединенных Штатов Америки, Белый дом может возобновить воздушные атаки по объектам на территории Исламской Республики.Более того, к американо-израильской агрессии могут опосредованно присоединиться Евросоюз и Великобритания. Европейцы уже объявили Ирану экономическую войну. По словам Каи Каллас, с сегодняшнего дня ЕС вводит против Тегерана санкции, лицемерно объясняя это "защитой свободы судоходства" – хотя та же самая Каллас пообещала 8 июня активнее захватывать российские танкеры. Иранцы видят, что коллективный Запад пытается удушить их сочетанием войны и блокады, и это побудило их ответить на израильские бомбардировки Ливана – чтобы продемонстрировать свою готовность к сопротивлению.Вечером 7 июня иранская армия запустила баллистические ракеты по военным объектам на израильской территории, называя это ответом за удар по Бейруту. Трамп отреагировал на происходящее удивительно сдержанно – демонстрируя, что США пока что не не хотят возобновлять боевые действия в Персидском заливе. Глава американской администрации призвал Нетаньяху не атаковать Иран, чтобы не срывать переговоры, и не затягивать ближневосточную драму до бесконечности.Президент США разговаривал с Нетаньяху полчаса, но это снова не принесло никаких практических результатов. Израиль демонстративно игнорирует мнения Трампа и слушает американцев лишь в переносном смысле – с помощью шпионских программ. Накануне стало известно, что Израиль прослушивает телефонные разговоры специального посланника президента США Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби. И, судя по всему, это стало одной из причин, спровоцировавших похолодание между Вашингтоном и Тель-Авивом."Израиль и США давно знали, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту", – пишет об этом издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил: "Сегодня ночью Тегеран должен сгореть!". Израильская авиация атаковала столицу Ирана и несколько других городов Исламской Республики, а Корпус стражей исламской революции ответил на это очередным ракетным залпом, к которому неожиданно подключились йеменские хуситы, также ударившие баллистическими ракетами по Израилю.Более того, хуситское движение объявило о полном запрете на проход израильских судов через Красное море, обещая рассматривать их как законные военные цели. Это означает, что Иран способен взять под огневой контроль еще один важнейший морской пролив, усиливая свое влияние на глобальную экономику. И в данной ситуации Трамп снова обратился к участникам конфликта с предложением прекратить огонь – которое звучало в этой ситуации как просьба, адресованная иранцам.Сейчас можно подвести промежуточные результаты очередной эскалации войны на Ближнем Востоке. Иран объявил, что прекращает атаки на Израиль, однако возобновит их снова, если Нетаньяху в очередной раз начнет бомбардировки Ливана. Заморозка конфликта снова зависит от позиции Тель-Авива, и это понимает сейчас весь мир – невзирая на усилия израильской пропаганды, которая изо всех сил пытается обвинить в очередном обострении Тегеран.Трамп не просто так напомнил Нетаньяху о резком всплеске негативных настроений по отношению к израильскому правительству. Данные глобального опроса, который проводился в 36 странах американским социологическим институтом Pew Research Center, показывают – антирейтинг Израиля вырос на сегодня до рекордных 67%, чего еще не случалось за всю историю наблюдений.97% жителей Турции и 95% жителей Пакистана негативно относятся к государству Израиль, а настроения в Европе постепенно приближаются к этим критическим показателям. Антирейтинг израильской власти составляет 68% во Франции, 69% в Великобритании, 73% в Германии, 78% в Швеции и Испании.Варварское уничтожение Газы, жестокие притеснения палестинцев, постоянные атаки на Ливан, Йемен, Сирию, Ирак и Иран, глумление над христианскими скульптурами в оккупированных ливанских поселках, куда вошли израильские войска – все это способствует росту антиизраильских настроений, которые заметно усилились даже в Соединенных Штатах.И Трамп вынужден считаться с этой красноречивой социологией, стараясь отмежеваться от радикальной позиции Нетаньяху.Читайте об эскалации ситуации на Ближнем Востоке в публикации: Израиль после ударов Ирана остановил помощь в Газу, закрылись школы и дипмиссии США. Новости конфликта
https://ukraina.ru/20260607/tramp-stolknulsya-s-buntom-respublikantsev-kongress-sabotiruet-voennye-avantyury-i-blokiruet-raskhody-1079925480.html
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Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мир без границ, эксклюзив, израиль, иран, сша, дональд трамп, пентагон, ес, стив уиткофф
Мир без границ, Эксклюзив, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Пентагон, ЕС, Стив Уиткофф

Игнорируя Трампа. Израиль срывает перемирие на Ближнем Востоке

16:06 08.06.2026
 
© AP / Ronen Zvulun
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP / Ronen Zvulun
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Война на Ближнем Востоке возобновилась. Седьмого июня израильская армия в очередной раз нарушила перемирие и нанесла массированный удар по Бейруту, что запустило в регионе полномасштабную военную эскалацию с участием Ирана и Йемена
За неделю до этого Биньямин Нетаньяху в очередной раз пообещал Дональду Трампу прекратить постоянные бомбардировки Ливана, чтобы не срывать переговорный процесс с Ираном. Это произошло по итогам крайне эмоционального разговора по телефону, в ходе которого президент США назвал премьер-министра Израиля "сумасшедшим", и обругал его непечатными словами, закончив беседу фразой: "Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль".
Никто не сомневался, что глава израильского правительства не сдержит своего слова – потому что такое уже случалось не один раз.
Многие эксперты считают, что израильский премьер непосредственно заинтересован в продолжении ближневосточного конфликта, чтобы не отправиться в тюрьму по обвинению в коррупции. Окружение Нетаньяху, где доминируют агрессивные "ястребы", также недовольно перспективами мирного урегулирования в ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Удары по беззащитной ливанской столице, которая не прикрыта ПВО, являются для Тель-Авива идеальным рычагом для срыва этого сложного диалога, который проходит при посредничестве Пакистана и ряда арабских стран. Иран терпел удары по ливанцам в течение нескольких недель. Но когда Израиль снова демонстративно нарушил прекращение огня, иранцы решили ответить, потому что ситуация не оставляла для них никакого другого выхода.
В Тегеране хотят завершить военное противостояние, не поступаясь при этом своими национальными интересами. Иранцы обосновано опасаются, что после проведения чемпионата мира по футболу и торжественного празднования 250-й годовщины основания Соединенных Штатов Америки, Белый дом может возобновить воздушные атаки по объектам на территории Исламской Республики.
Более того, к американо-израильской агрессии могут опосредованно присоединиться Евросоюз и Великобритания. Европейцы уже объявили Ирану экономическую войну.
По словам Каи Каллас, с сегодняшнего дня ЕС вводит против Тегерана санкции, лицемерно объясняя это "защитой свободы судоходства" – хотя та же самая Каллас пообещала 8 июня активнее захватывать российские танкеры. Иранцы видят, что коллективный Запад пытается удушить их сочетанием войны и блокады, и это побудило их ответить на израильские бомбардировки Ливана – чтобы продемонстрировать свою готовность к сопротивлению.
Вечером 7 июня иранская армия запустила баллистические ракеты по военным объектам на израильской территории, называя это ответом за удар по Бейруту. Трамп отреагировал на происходящее удивительно сдержанно – демонстрируя, что США пока что не не хотят возобновлять боевые действия в Персидском заливе. Глава американской администрации призвал Нетаньяху не атаковать Иран, чтобы не срывать переговоры, и не затягивать ближневосточную драму до бесконечности.
"Надеюсь, Израиль не будет отвечать. Если Биби ударит в ответ, это просто продолжится, как в последние 47 лет, или как в последние 3000 лет. Мы очень близки к окончательной сделке с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас. Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не отвечать. Каждый из них уже повеселился. Израиль нанёс свой удар, Иран нанес свой. Нам не нужен ещё один", – высказался по этому поводу Трамп, снова надевая на себя маску миротворца.
Президент США разговаривал с Нетаньяху полчаса, но это снова не принесло никаких практических результатов. Израиль демонстративно игнорирует мнения Трампа и слушает американцев лишь в переносном смысле – с помощью шпионских программ. Накануне стало известно, что Израиль прослушивает телефонные разговоры специального посланника президента США Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби. И, судя по всему, это стало одной из причин, спровоцировавших похолодание между Вашингтоном и Тель-Авивом.
"Израиль и США давно знали, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту", – пишет об этом издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Вчера, 15:07
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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил: "Сегодня ночью Тегеран должен сгореть!". Израильская авиация атаковала столицу Ирана и несколько других городов Исламской Республики, а Корпус стражей исламской революции ответил на это очередным ракетным залпом, к которому неожиданно подключились йеменские хуситы, также ударившие баллистическими ракетами по Израилю.
Более того, хуситское движение объявило о полном запрете на проход израильских судов через Красное море, обещая рассматривать их как законные военные цели. Это означает, что Иран способен взять под огневой контроль еще один важнейший морской пролив, усиливая свое влияние на глобальную экономику. И в данной ситуации Трамп снова обратился к участникам конфликта с предложением прекратить огонь – которое звучало в этой ситуации как просьба, адресованная иранцам.
Сейчас можно подвести промежуточные результаты очередной эскалации войны на Ближнем Востоке. Иран объявил, что прекращает атаки на Израиль, однако возобновит их снова, если Нетаньяху в очередной раз начнет бомбардировки Ливана. Заморозка конфликта снова зависит от позиции Тель-Авива, и это понимает сейчас весь мир – невзирая на усилия израильской пропаганды, которая изо всех сил пытается обвинить в очередном обострении Тегеран.
Трамп не просто так напомнил Нетаньяху о резком всплеске негативных настроений по отношению к израильскому правительству. Данные глобального опроса, который проводился в 36 странах американским социологическим институтом Pew Research Center, показывают – антирейтинг Израиля вырос на сегодня до рекордных 67%, чего еще не случалось за всю историю наблюдений.
97% жителей Турции и 95% жителей Пакистана негативно относятся к государству Израиль, а настроения в Европе постепенно приближаются к этим критическим показателям. Антирейтинг израильской власти составляет 68% во Франции, 69% в Великобритании, 73% в Германии, 78% в Швеции и Испании.
Варварское уничтожение Газы, жестокие притеснения палестинцев, постоянные атаки на Ливан, Йемен, Сирию, Ирак и Иран, глумление над христианскими скульптурами в оккупированных ливанских поселках, куда вошли израильские войска – все это способствует росту антиизраильских настроений, которые заметно усилились даже в Соединенных Штатах.
И Трамп вынужден считаться с этой красноречивой социологией, стараясь отмежеваться от радикальной позиции Нетаньяху.
Читайте об эскалации ситуации на Ближнем Востоке в публикации: Израиль после ударов Ирана остановил помощь в Газу, закрылись школы и дипмиссии США. Новости конфликта
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Мир без границЭксклюзивИзраильИранСШАДональд ТрампПентагонЕССтив Уиткофф
 
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