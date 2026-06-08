https://ukraina.ru/20260608/suprugi-papay-i-rifatovna-na-voyne-s-2014-goda-nachinali-v-opolchenii-seychas-v-vs-rf-1079971353.html

Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ

Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ - 08.06.2026 Украина.ру

Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ

Ополченцы первой волны, а затем участники СВО - муж и жена с позывными "Папай" и "Рифатовна" - рассказали корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко,... Украина.ру, 08.06.2026

2026-06-08T16:08

2026-06-08T16:08

2026-06-08T16:08

видео

россия

александр чаленко

украина.ру

вооруженные силы украины

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Ополченцы первой волны, а затем участники СВО - муж и жена с позывными "Папай" и "Рифатовна" - рассказали корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, как участвовали в Русской весне, как вступили в ополчение, как организовывали сопротивление ВСУ, и как для них началась СВО.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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