https://ukraina.ru/20260608/suprugi-papay-i-rifatovna-na-voyne-s-2014-goda-nachinali-v-opolchenii-seychas-v-vs-rf-1079971353.html
Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ
Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ - 08.06.2026 Украина.ру
Супруги "Папай" и "Рифатовна" на войне с 2014 года: начинали в ополчении, сейчас в ВС РФ
Ополченцы первой волны, а затем участники СВО - муж и жена с позывными "Папай" и "Рифатовна" - рассказали корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко,... Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T16:08
2026-06-08T16:08
2026-06-08T16:08
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александр чаленко
украина.ру
вооруженные силы украины
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Ополченцы первой волны, а затем участники СВО - муж и жена с позывными "Папай" и "Рифатовна" - рассказали корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко, как участвовали в Русской весне, как вступили в ополчение, как организовывали сопротивление ВСУ, и как для них началась СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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