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В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника-украинца о боевиках УПА*
В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника-украинца о боевиках УПА* - 11.06.2026 Украина.ру
В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника-украинца о боевиках УПА*
Польские депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание имеющего украинские корни замминистра науки страны Анджея Шептицкого о "стойкости" боевиков УПА*, пишет Rzeczpospolita
2026-06-11T07:27
2026-06-11T07:27
2026-06-11T07:28
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владимир зеленский
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На прошлой неделе Шептицкий в эфире радиостанции ТОК FM назвал боевиков ОУН-УПА* стойкими украинскими солдатами, боровшимися за свободу от СССР."Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо. Депутаты от (Правящей - ред.) коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события", — говорится в материале.Там объяснили, что спор начался после того, как депутат от "Польской крестьянской партии" Ярослав Ржепа оскорбил депутата от партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого, назвав того паразитом. За своего коллегу вступился вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.По словам Чарнека, польская оппозиция уже полтора года пытается бороться с героизацией ОУН-УПА*, но правительство активно сопротивляется, чтобы такие люди, как Шептицкий, сохранили свои посты."Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков?", — задался вопросом Чарнек.Издание отмечает, что после эмоциональной речи политика заседание стало более шумным, и депутаты из правительственной коалиции попытались ответить на обвинения, что лишь усилило скандал.В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла.Подробнее - в материале Варшава требует от Киева отменить "почётное" наименование части ВСУ в честь УПА* на сайте Украина.ру.* Запрещенные на территории России террористические организации.
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польша, ссср, киевская область, владимир зеленский, андрей мельник, кароль навроцкий, оун-упа, вооруженные силы украины, украина.ру, новости
Польша, СССР, Киевская область, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Кароль Навроцкий, ОУН-УПА, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости
В Польше разгорелся скандал из-за слов чиновника-украинца о боевиках УПА*
07:27 11.06.2026 (обновлено: 07:28 11.06.2026)
Польские депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание имеющего украинские корни замминистра науки страны Анджея Шептицкого о "стойкости" боевиков УПА*, пишет Rzeczpospolita
На прошлой неделе Шептицкий в эфире радиостанции ТОК FM назвал боевиков ОУН-УПА* стойкими украинскими солдатами, боровшимися за свободу от СССР.
"Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо. Депутаты от (Правящей - ред.) коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события", — говорится в материале.
Там объяснили, что спор начался после того, как депутат от "Польской крестьянской партии" Ярослав Ржепа оскорбил депутата от партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого, назвав того паразитом. За своего коллегу вступился вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.
"Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА* — якобы "непобедимые", — возмутился он.
По словам Чарнека, польская оппозиция уже полтора года пытается бороться с героизацией ОУН-УПА*, но правительство активно сопротивляется, чтобы такие люди, как Шептицкий, сохранили свои посты.
"Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков?", — задался вопросом Чарнек.
Издание отмечает, что после эмоциональной речи политика заседание стало более шумным, и депутаты из правительственной коалиции попытались ответить на обвинения, что лишь усилило скандал.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла.
* Запрещенные на территории России террористические организации.