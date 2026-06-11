"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА - 11.06.2026 Украина.ру
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"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА
"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА - 11.06.2026 Украина.ру
"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА
ПВО Калининградской области приспособлена для борьбы с беспилотниками всех типов. В регионе одна из лучших систем противовоздушной обороны в стране, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-11T04:30
2026-06-11T04:30
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Журналист спросил эксперта, насколько ПВО Калининградской области приспособлена для борьбы с беспилотниками всех типов."По беспилотникам эффективно "Панцирь" работает. Здесь они есть, на парадах показывают. "Торы" у нас тоже есть, об этом писали", — заявил Зверев.Он подтвердил, что подготовка в этом направлении ведётся. "Готовимся, конечно", — добавил собеседник Украина.ру.По словам Зверева, Калининградская область защищена одной из лучших систем ПВО в стране. "У нас одна из лучших ПВО в стране, наряду с Санкт-Петербургом и Москвой", — подчеркнул он."За несколько минут Калининградскую область ты никак не захватишь. И инфраструктуру ты не вырубишь", — пояснил эксперт, отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии быстрого захвата региона силами НАТО.При этом другие детали, по словам Зверева, не раскрываются. "Как бы там ни было, в воюющей стране военная тайна должна быть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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Новости, Калининградская область, Москва, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, ПВО, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, военный эксперт, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА

04:30 11.06.2026
 
© РИА НовостиЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
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ПВО Калининградской области приспособлена для борьбы с беспилотниками всех типов. В регионе одна из лучших систем противовоздушной обороны в стране, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист спросил эксперта, насколько ПВО Калининградской области приспособлена для борьбы с беспилотниками всех типов.
"По беспилотникам эффективно "Панцирь" работает. Здесь они есть, на парадах показывают. "Торы" у нас тоже есть, об этом писали", — заявил Зверев.
Он подтвердил, что подготовка в этом направлении ведётся. "Готовимся, конечно", — добавил собеседник Украина.ру.
По словам Зверева, Калининградская область защищена одной из лучших систем ПВО в стране. "У нас одна из лучших ПВО в стране, наряду с Санкт-Петербургом и Москвой", — подчеркнул он.
"За несколько минут Калининградскую область ты никак не захватишь. И инфраструктуру ты не вырубишь", — пояснил эксперт, отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии быстрого захвата региона силами НАТО.
При этом другие детали, по словам Зверева, не раскрываются. "Как бы там ни было, в воюющей стране военная тайна должна быть", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
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