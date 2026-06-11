https://ukraina.ru/20260611/pantsir-effektivno-rabotaet-po-dronam-zverev-rasskazal-o-zaschite-regiona-ot-atak-bpla--1080078374.html

"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА

"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА - 11.06.2026 Украина.ру

"Панцирь" эффективно работает по дронам: Зверев рассказал о защите региона от атак БПЛА

ПВО Калининградской области приспособлена для борьбы с беспилотниками всех типов. В регионе одна из лучших систем противовоздушной обороны в стране, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев

2026-06-11T04:30

2026-06-11T04:30

2026-06-11T04:30

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Журналист спросил эксперта, насколько ПВО Калининградской области приспособлена для борьбы с беспилотниками всех типов."По беспилотникам эффективно "Панцирь" работает. Здесь они есть, на парадах показывают. "Торы" у нас тоже есть, об этом писали", — заявил Зверев.Он подтвердил, что подготовка в этом направлении ведётся. "Готовимся, конечно", — добавил собеседник Украина.ру.По словам Зверева, Калининградская область защищена одной из лучших систем ПВО в стране. "У нас одна из лучших ПВО в стране, наряду с Санкт-Петербургом и Москвой", — подчеркнул он."За несколько минут Калининградскую область ты никак не захватишь. И инфраструктуру ты не вырубишь", — пояснил эксперт, отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии быстрого захвата региона силами НАТО.При этом другие детали, по словам Зверева, не раскрываются. "Как бы там ни было, в воюющей стране военная тайна должна быть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Затягивая войну на Украине, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. Подробнее об этом и многом другом — в материале Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.

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