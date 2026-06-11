Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 11.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 11.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:30 мск 11 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-11T00:35
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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 10 июня и в ночь на 11 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Белгородской, Харьковской (РФ), Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Смоленской, Тверской, Брянской, Запорожской, Херсонской, Орловской, Тульской, Калужской, Ярославской, Курской, Новгородской, Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Липецкой, Псковской, Тамбовской областях.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское, 19:20 мск), Краснодара (Пашковский, 23:52 мск).Ранее сообщалось, что в Севастополе военные отражают атаку Вооружённых сил Украины, сбито 10 БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Росавиация, краснодарский край, Белгородская область, Харьковская область, Запорожская область, ЛНР, ДНР, Крым, Севастополь, Московская область, Смоленск, Тверь, Брянская область, Херсонская область, Орловская область, Калужская область, Ярославль, Курская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Липецк, Псков, Краснодар, ПВО, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:35 11.06.2026 (обновлено: 00:37 11.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:30 мск 11 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 10 июня и в ночь на 11 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Белгородской, Харьковской (РФ), Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Смоленской, Тверской, Брянской, Запорожской, Херсонской, Орловской, Тульской, Калужской, Ярославской, Курской, Новгородской, Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Липецкой, Псковской, Тамбовской областях.
Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское, 19:20 мск), Краснодара (Пашковский, 23:52 мск).
Ранее сообщалось, что в Севастополе военные отражают атаку Вооружённых сил Украины, сбито 10 БПЛА.
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