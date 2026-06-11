https://ukraina.ru/20260611/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080083222.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 11.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:30 мск 11 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-11T00:35

2026-06-11T00:35

2026-06-11T00:37

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Ракетная (авиационная, бомбовая) опасность вечером 10 июня и в ночь на 11 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Белгородской, Харьковской (РФ), Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Смоленской, Тверской, Брянской, Запорожской, Херсонской, Орловской, Тульской, Калужской, Ярославской, Курской, Новгородской, Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Липецкой, Псковской, Тамбовской областях.Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское, 19:20 мск), Краснодара (Пашковский, 23:52 мск).Ранее сообщалось, что в Севастополе военные отражают атаку Вооружённых сил Украины, сбито 10 БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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