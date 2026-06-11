Главное за ночь 11 июня
Ормузский пролив полностью закрыт, сообщает Tasnim со ссылкой на командующего ВМС КСИР. Об этом и других важных событиях рассказал 11 июня телеграм-канал Украина.ру
🟦 Иран будет держать Ормузский пролив закрытым "сколько потребуется", однако для дружественных стран, в том числе России и Китая, он открыт, уточнил иранский посол в Токио.
🟦 Вооруженные силы США завершили нанесение ударов по Ирану, заявили в Центральном командовании США (СЕNТCОМ): целями атак были иранские системы связи, средства ПВО и разведывательные системы.
🟦 В Бахрейне, Иордании и Кувейте продолжается ответная атака Ирана по объектам США.
🟦 Управление гражданской авиации Кувейта объявило о временном закрытии воздушного пространства Кувейта из-за иранских атак.
🟦 Столбы дыма поднимаются с авиабазы Муваффак Салти в Иордании после атаки иранских баллистических ракет.
🟦 Семеро человек погибли, еще 17 получили ранения в результате взрыва на юге Китая, передает агентство Xinhua. Спасательная операция продолжается.
🟦 В Нью-Йорке продолжаются беспорядки и аресты после победы местной баскетбольной команды в одной из игр финальной серии НБА.
🟦 В Нью-Йорке продолжаются беспорядки и аресты после победы местной баскетбольной команды в одной из игр финальной серии НБА.
О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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