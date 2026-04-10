Зеленский пообещал отремонтировать "Дружбу" весной

Украинские службы завершат ремонт нефтепровода "Дружба" этой весной, пообещал Владимир Зеленский, сообщает 10 апреля Reuters

2026-04-10T13:06

"Мы завершим ремонт, потому что так было оговорено. Я сказал им, что мы закончим этой весной", — заверил Зеленский.По его словам, в рамках ремонтных работ уже многое сделано. Однако он уточнил, что разрушенные резервуары для хранения быстро отремонтировать не получится.В конце января Венгрия перестала получать российскую нефть по "Дружбе". В Киеве ситуацию объяснили повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами, но Будапешт утверждает, что Украина прекратила поставки по политическим причинам. В середине февраля российское топливо по "Дружбе" также перестало поступать в Словакию. Премьер Роберт Фицо говорил, что Зеленский отказался провести проверку неисправности на нефтепроводе.

