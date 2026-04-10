Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей. Новости Ближнего Востока - 10.04.2026 Украина.ру

Президент США Дональд Трамп утверждает, что действия Ирана по теме пропуска судов с нефтью через Ормузский пролив нарушают договоренности в рамках двухнедельного перемирия. Об этом и других важных событиях рассказал 10 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-10T07:21

"Иран из рук вон плохо — некоторые сказали бы, бесчестно — справляется с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует нашим договоренностям!" – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.В ночь на 8 апреля Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели, условием которого со стороны Вашингтона стало возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.🟥 ВВС Израиля наносят массированные удары по югу Ливана, в ответ Хезболла атакует район Тель-Авива. Одновременно продолжаются наземные столкновения: израильские войска ведут штурмовые действия в ряде ливанских населённых пунктов.🟥 Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что Иран не запускал ракеты в направлении каких-либо стран после достижения договоренностей о прекращении огня с США, сообщает телеканал Al-Jazeera.🟥 Европейский союз поприветствовал достигнутое соглашение о прекращении огня между Ираном и США, говорится в заявлении главы евродипломатии Кая Каллас.🟥 Белый дом направил сотрудникам предупреждение о том, чтобы они не использовали свое служебное положение для участия в спекулятивных торгах на рынках прогнозов в свете последних событий вокруг Ирана, утверждает газета Wall Street Journal По информации ее источников, 23 марта, за несколько минут до объявления Трампом приостановки ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана, были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более 760 миллионов долларов.🟥 Агрессивная политика и санкции США во многих регионах мира сохраняются, однако не приносят Вашингтону желаемых результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Подробнее о конфликте - в материале "Трамп опозорился, Китай может выйти героем" — Бавырин про последствия войны США против Ирана на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

