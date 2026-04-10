Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей. Новости Ближнего Востока - 10.04.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260410/tramp-obvinil-iran-v-narushenii-dogovorennostey-novosti-blizhnego-vostoka--1077737844.html
Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей. Новости Ближнего Востока
Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей. Новости Ближнего Востока - 10.04.2026 Украина.ру
Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей. Новости Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп утверждает, что действия Ирана по теме пропуска судов с нефтью через Ормузский пролив нарушают договоренности в рамках двухнедельного перемирия. Об этом и других важных событиях рассказал 10 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-10T07:21
2026-04-10T07:21
"Иран из рук вон плохо — некоторые сказали бы, бесчестно — справляется с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует нашим договоренностям!" – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.В ночь на 8 апреля Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели, условием которого со стороны Вашингтона стало возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.🟥 ВВС Израиля наносят массированные удары по югу Ливана, в ответ Хезболла атакует район Тель-Авива. Одновременно продолжаются наземные столкновения: израильские войска ведут штурмовые действия в ряде ливанских населённых пунктов.🟥 Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что Иран не запускал ракеты в направлении каких-либо стран после достижения договоренностей о прекращении огня с США, сообщает телеканал Al-Jazeera.🟥 Европейский союз поприветствовал достигнутое соглашение о прекращении огня между Ираном и США, говорится в заявлении главы евродипломатии Кая Каллас.🟥 Белый дом направил сотрудникам предупреждение о том, чтобы они не использовали свое служебное положение для участия в спекулятивных торгах на рынках прогнозов в свете последних событий вокруг Ирана, утверждает газета Wall Street Journal По информации ее источников, 23 марта, за несколько минут до объявления Трампом приостановки ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана, были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более 760 миллионов долларов.🟥 Агрессивная политика и санкции США во многих регионах мира сохраняются, однако не приносят Вашингтону желаемых результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Подробнее о конфликте - в материале "Трамп опозорился, Китай может выйти героем" — Бавырин про последствия войны США против Ирана на сайте Украина.ру.
иран
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077208366_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_442055d1133a132b7b6347427c36f66e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, вашингтон, сша, дональд трамп, сергей рябков, украина.ру, мид, ввс
Новости, Иран, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Украина.ру, МИД, ВВС

Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей. Новости Ближнего Востока

07:21 10.04.2026
 
Президент США Дональд Трамп утверждает, что действия Ирана по теме пропуска судов с нефтью через Ормузский пролив нарушают договоренности в рамках двухнедельного перемирия. Об этом и других важных событиях рассказал 10 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Иран из рук вон плохо — некоторые сказали бы, бесчестно — справляется с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует нашим договоренностям!" – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели, условием которого со стороны Вашингтона стало возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
🟥 ВВС Израиля наносят массированные удары по югу Ливана, в ответ Хезболла атакует район Тель-Авива. Одновременно продолжаются наземные столкновения: израильские войска ведут штурмовые действия в ряде ливанских населённых пунктов.
🟥 Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что Иран не запускал ракеты в направлении каких-либо стран после достижения договоренностей о прекращении огня с США, сообщает телеканал Al-Jazeera.
🟥 Европейский союз поприветствовал достигнутое соглашение о прекращении огня между Ираном и США, говорится в заявлении главы евродипломатии Кая Каллас.
"ЕС приветствует режим прекращения огня, достигнутый США и Ираном. Мы даем высокую оценку Пакистану и другим партнерам в регионе за их посредничество, которое поспособствовало достижению этого позитивного результата", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
🟥 Белый дом направил сотрудникам предупреждение о том, чтобы они не использовали свое служебное положение для участия в спекулятивных торгах на рынках прогнозов в свете последних событий вокруг Ирана, утверждает газета Wall Street Journal

По информации ее источников, 23 марта, за несколько минут до объявления Трампом приостановки ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана, были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более 760 миллионов долларов.
🟥 Агрессивная политика и санкции США во многих регионах мира сохраняются, однако не приносят Вашингтону желаемых результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Подробнее о конфликте - в материале "Трамп опозорился, Китай может выйти героем" — Бавырин про последствия войны США против Ирана на сайте Украина.ру.
