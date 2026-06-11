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Польша выдвинула ультиматум ЕС перед разблокировкой €6,6 млрд для Украины

Польша выдвинула ультиматум ЕС перед разблокировкой €6,6 млрд для Украины - 11.06.2026 Украина.ру

Польша выдвинула ультиматум ЕС перед разблокировкой €6,6 млрд для Украины

Варшава против передачи Украине €6,6 млрд из Фонда мира ЕС и настаивает на полном возмещении стоимости уже переданного оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM

2026-06-11T10:06

2026-06-11T10:06

2026-06-11T10:06

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Европейский союз столкнулся с внутренним конфликтом вокруг €6,6 млрд, которые недавно были разблокированы Венгрией из Европейского фонда мира. Как сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM, Варшава категорически против передачи этих средств Украине в том виде, в котором это предлагают некоторые партнёры.Польша требует полного возмещения стоимости оружия, которое она уже передала Киеву. Речь идёт о компенсации около €450 млн. "Эти деньги — наши. На практике меньше денег означает меньше денег для армии", — заявил Томчик. По данным радиостанции, позицию Варшавы поддерживает и Словакия.Однако не все в ЕС согласны с таким подходом. Дипломатический источник RMF FM сообщает, что Германия, которая является крупнейшим донором фонда, считает, что разблокированные средства не следует возвращать отдельным странам, поскольку "несколько сотен миллионов евро ничего не изменят".Европейский фонд мира — это внебюджетный механизм ЕС, который компенсирует странам около 40% стоимости оружия, переданного Украине из национальных запасов. Любое решение по фонду требует единогласия всех государств-членов.8 июня глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Венгрия сняла вето с выделения €6,6 млрд. Изначально предполагалось, что эти средства пойдут на компенсацию за уже поставленное вооружение, однако, по её словам, новые венгерские власти могут позволить направить деньги на прямые закупки вооружений для Киева.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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