"Трамп опозорился, Китай может выйти героем" — Бавырин про последствия войны США против Ирана
Во внутренней политике США ожидается историческое поражение республиканцев на выборах. Также возможен импичмент Трампа, хотя демократы могут его отменить из страха перед Вэнсом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-04-10T04:45
новости
политика
сша
китай
ближний восток
дональд трамп
си цзиньпин
джей ди вэнс
украина.ру
выборы
"Трамп опозорился. Китай стал ближе к России. Китай сейчас может выйти героем из этого положения. За свои посреднические услуги Си Цзиньпин в следующем году может спокойно претендовать на Нобелевскую премию мира", — подчеркнул политолог.По словам Бавырина, понятно, что Нобелевскую премию мира Си Цзиньпину не дадут, но если бы все же дали, интересно было бы посмотреть на лицо Трампа в этот момент.Журналист спросила эксперта, чего можно ожидать во внутренней политике США и означает ли это, что Джэй Ди Вэнса будут пиарить и республиканцы, и демократы, чтобы "свалить Трампа"."Во внутренней политике США я ожидаю исторического поражения республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре, а следующей весной ожидаю импичмента Трампа", — ответил эксперт.По словам Бавырина, единственное, что может отменить импичмент, — это опасения демократов. "Единственное, что может этот импичмент отменить – опасения демократов, что два года с президентом Вэнсом будут для них еще хуже, чем с президентом Трампом", — пояснил собеседник издания.
Во внутренней политике США ожидается историческое поражение республиканцев на выборах. Также возможен импичмент Трампа, хотя демократы могут его отменить из страха перед Вэнсом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
По мнению эксперта, Ближний Восток остается самой горячей точкой мира, где пересекаются множество интересов. Если верна теория, что "все это началось из-за Китая", то в этом плане Пекину явно стало лучше, заявил Бавырин.
"Трамп опозорился. Китай стал ближе к России. Китай сейчас может выйти героем из этого положения. За свои посреднические услуги Си Цзиньпин в следующем году может спокойно претендовать на Нобелевскую премию мира", — подчеркнул политолог.
По словам Бавырина, понятно, что Нобелевскую премию мира Си Цзиньпину не дадут, но если бы все же дали, интересно было бы посмотреть на лицо Трампа в этот момент.
Журналист спросила эксперта, чего можно ожидать во внутренней политике США и означает ли это, что Джэй Ди Вэнса будут пиарить и республиканцы, и демократы, чтобы "свалить Трампа".
"Во внутренней политике США я ожидаю исторического поражения республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре, а следующей весной ожидаю импичмента Трампа", — ответил эксперт.
По словам Бавырина, единственное, что может отменить импичмент, — это опасения демократов. "Единственное, что может этот импичмент отменить – опасения демократов, что два года с президентом Вэнсом будут для них еще хуже, чем с президентом Трампом", — пояснил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
Также на тему перемирия и ситуации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Скачко "Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны" на сайте Украина.ру.
