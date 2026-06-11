"Пощечина для всей Франции": французский политик осудил Макрона за приглашение Зеленского на G7 - 11.06.2026 Украина.ру
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"Пощечина для всей Франции": французский политик осудил Макрона за приглашение Зеленского на G7
"Пощечина для всей Франции": французский политик осудил Макрона за приглашение Зеленского на G7 - 11.06.2026 Украина.ру
"Пощечина для всей Франции": французский политик осудил Макрона за приглашение Зеленского на G7
Французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий правую партию "Патриоты", жестко раскритиковал президента Эммануэля Макрона за решение пригласить Владимира Зеленского на саммит G7. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала
2026-06-11T09:51
2026-06-11T09:51
новости
франция
эммануэль макрон
politico
владимир зеленский
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Приглашение Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" во Франции вызвало резкую критику внутри страны. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал это решение пощечиной для французов и призвал Макрона заняться внутренними проблемами вместо Украины."Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами", — заявил Филиппо.Политик подчеркнул, что рейтинги Макрона сейчас находятся в плачевном состоянии, и вместо того, чтобы тратить время на Киев, французскому лидеру стоило бы сосредоточиться на проблемах внутри страны. "Потому что у нас положение дел в очень плохом состоянии", — добавил Филиппо.5 июня издание Politico сообщило, что приглашение Владимира Зеленского на саммит G7, которое инициировал Эммануэль Макрон, привело к дипломатической неопределённости.Саммит "Большой семерки" пройдет под председательством Франции в городе-курорте Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Помимо стран-членов объединения, на мероприятие также приглашены лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, эммануэль макрон, politico, владимир зеленский, украина.ру, россия, украина
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Politico, Владимир Зеленский, Украина.ру, Россия, Украина

"Пощечина для всей Франции": французский политик осудил Макрона за приглашение Зеленского на G7

09:51 11.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий правую партию "Патриоты", жестко раскритиковал президента Эммануэля Макрона за решение пригласить Владимира Зеленского на саммит G7. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала
Приглашение Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" во Франции вызвало резкую критику внутри страны. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал это решение пощечиной для французов и призвал Макрона заняться внутренними проблемами вместо Украины.
"Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами", — заявил Филиппо.
Политик подчеркнул, что рейтинги Макрона сейчас находятся в плачевном состоянии, и вместо того, чтобы тратить время на Киев, французскому лидеру стоило бы сосредоточиться на проблемах внутри страны.
"Потому что у нас положение дел в очень плохом состоянии", — добавил Филиппо.
5 июня издание Politico сообщило, что приглашение Владимира Зеленского на саммит G7, которое инициировал Эммануэль Макрон, привело к дипломатической неопределённости.
Саммит "Большой семерки" пройдет под председательством Франции в городе-курорте Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Помимо стран-членов объединения, на мероприятие также приглашены лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июня
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