Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы - 11.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260611/shef-pentagona-ne-isklyuchil-pokhischenie-prezidenta-kuby-1080097569.html
Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы
Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы - 11.06.2026 Украина.ру
Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы
США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, признал шеф Пентагона США Пит Хегсет
2026-06-11T09:56
2026-06-11T09:57
новости
куба
сша
вашингтон
пит хегсет
дональд трамп
пентагон
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077822716_0:0:1402:789_1920x0_80_0_0_6076c6735b762c97fd51d68c8a4571e2.jpg
"Все опции находятся на столе", - ответил министр журналистам на вопрос, остается ли возможное похищение Диас-Канеля одной из опций Вашингтона.При этом, он подчеркнул, что решение о возможных действиях принимает президент США.Также глава Пентагона призвал Кубу воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону, которые придется устранять.На прошлой неделе СМИ писали, что власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с США. Населению начали выдавать оружие. Людей призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария.Американский лидер Дональд Трамп говорил прессе, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Он указывал, что у США есть "очень хорошие планы в отношении Кубы". Подробнее об отношении стран - в материале "Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы на сайте Украина.ру.
куба
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077822716_107:0:1307:900_1920x0_80_0_0_439d355dcbd940f3421c7329e2f4432c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, куба, сша, вашингтон, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, украина.ру
Новости, Куба, США, Вашингтон, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Пентагон, Украина.ру

Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы

09:56 11.06.2026 (обновлено: 09:57 11.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир ВяткинПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Читать в
ДзенTelegram
США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, признал шеф Пентагона США Пит Хегсет
"Все опции находятся на столе", - ответил министр журналистам на вопрос, остается ли возможное похищение Диас-Канеля одной из опций Вашингтона.
При этом, он подчеркнул, что решение о возможных действиях принимает президент США.
Также глава Пентагона призвал Кубу воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону, которые придется устранять.
На прошлой неделе СМИ писали, что власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с США. Населению начали выдавать оружие. Людей призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария.
Американский лидер Дональд Трамп говорил прессе, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Он указывал, что у США есть "очень хорошие планы в отношении Кубы".
Подробнее об отношении стран - в материале "Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКубаСШАВашингтонПит ХегсетДональд ТрампПентагонУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:25Название подразделения ВСУ в честь УПА* испортило отношение поляков к Украине
11:20ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо
11:11Военкор: Запад дал Киеву "зелёный свет" на удары по любым объектам в России
10:52"Всех раздражает": Дмитриев высказался о возможном отстранении Каллас
10:51Российская армия выбила ВСУ из Охримовки
10:38ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Запорожье. Новости СВО
10:31Аналитики предрекли Киеву финансовый крах
10:30На трассе Р-150 построят комплексы, в Луганске обновляют крыши, а в ДНР переселяют из аварийного жилья
10:27ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
10:06Польша выдвинула ультиматум ЕС перед разблокировкой €6,6 млрд для Украины
09:56Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы
09:51"Пощечина для всей Франции": французский политик осудил Макрона за приглашение Зеленского на G7
09:27Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Новости СВО
09:25В ЕС всерьез задумались о роспуске дипломатической службы из-за неэффективности и выходок Каи Каллас
09:10"Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июня
08:57ФСБ нашла под Красноармейском заминированный схрон с иностранным оружием
08:41Какую роль сыграл Брежнев в истории СССР и Украины? Скоро в эфире!
08:24Главное за ночь 11 июня
08:00Предслав Лянцкоронский: 495 лет со дня смерти шляхтича, ставшего первым атаманом запорожских казаков
07:51ПВО за ночь уничтожила 330 вражеских дронов над Россией
Лента новостейМолния