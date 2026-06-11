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Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы

Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы - 11.06.2026 Украина.ру

Глава Пентагона не исключил похищение президента Кубы

США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, признал шеф Пентагона США Пит Хегсет

2026-06-11T09:56

2026-06-11T09:56

2026-06-11T09:57

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"Все опции находятся на столе", - ответил министр журналистам на вопрос, остается ли возможное похищение Диас-Канеля одной из опций Вашингтона.При этом, он подчеркнул, что решение о возможных действиях принимает президент США.Также глава Пентагона призвал Кубу воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону, которые придется устранять.На прошлой неделе СМИ писали, что власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с США. Населению начали выдавать оружие. Людей призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария.Американский лидер Дональд Трамп говорил прессе, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Он указывал, что у США есть "очень хорошие планы в отношении Кубы". Подробнее об отношении стран - в материале "Война без бомб": посол назвала цель санкций США против руководства Кубы на сайте Украина.ру.

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новости, куба, сша, вашингтон, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, украина.ру