https://ukraina.ru/20260410/tegeran-i-vashington-gotovyatsya-k-klyuchevym-peregovoram-v-pakistane-1077747868.html
Тегеран и Вашингтон готовятся к ключевым переговорам в Пакистане
Иранская делегация прибыла в Пакистан для участия в переговорах с Соединенными Штатами, которые запланированы на завтра, 11 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники
2026-04-10T12:25
новости
иран
сша
пакистан
джей ди вэнс
али хаменеи
дональд трамп
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd8a07dc4b007ac5ddf5ad68c0636bd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Как передает издание, вице-президент Ирана заявил, что Тегеран "будет активно участвовать в переговорах". Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Переговоры проходят на фоне объявленного ранее двухнедельного перемирия между США и Ираном. Напомним, военная операция Вашингтона и Израиля против исламской республики началась 28 февраля и продолжалась более месяца. За это время был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, нанесены удары по энергетической инфраструктуре, а иранские силы отвечали ракетными атаками по израильской территории и американским базам в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной паузе в ударах по иранской энергетике и допустил возможность "золотого века" на Ближнем Востоке. Ожидается, что предстоящие переговоры в Пакистане станут ключевым этапом в урегулировании конфликта. Официальных комментариев от участников встречи на момент публикации не поступало.