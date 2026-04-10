Тегеран и Вашингтон готовятся к ключевым переговорам в Пакистане - 10.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260410/tegeran-i-vashington-gotovyatsya-k-klyuchevym-peregovoram-v-pakistane-1077747868.html
Тегеран и Вашингтон готовятся к ключевым переговорам в Пакистане
Иранская делегация прибыла в Пакистан для участия в переговорах с Соединенными Штатами, которые запланированы на завтра, 11 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники
новости
иран
сша
пакистан
джей ди вэнс
али хаменеи
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
Как передает издание, вице-президент Ирана заявил, что Тегеран "будет активно участвовать в переговорах". Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — вице-президент США Джей Ди Вэнс.Переговоры проходят на фоне объявленного ранее двухнедельного перемирия между США и Ираном. Напомним, военная операция Вашингтона и Израиля против исламской республики началась 28 февраля и продолжалась более месяца. За это время был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, нанесены удары по энергетической инфраструктуре, а иранские силы отвечали ракетными атаками по израильской территории и американским базам в регионе.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной паузе в ударах по иранской энергетике и допустил возможность "золотого века" на Ближнем Востоке. Ожидается, что предстоящие переговоры в Пакистане станут ключевым этапом в урегулировании конфликта. Официальных комментариев от участников встречи на момент публикации не поступало.
иран
сша
пакистан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd8a07dc4b007ac5ddf5ad68c0636bd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать в
ДзенTelegram
Как передает издание, вице-президент Ирана заявил, что Тегеран "будет активно участвовать в переговорах". Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Переговоры проходят на фоне объявленного ранее двухнедельного перемирия между США и Ираном. Напомним, военная операция Вашингтона и Израиля против исламской республики началась 28 февраля и продолжалась более месяца. За это время был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, нанесены удары по энергетической инфраструктуре, а иранские силы отвечали ракетными атаками по израильской территории и американским базам в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной паузе в ударах по иранской энергетике и допустил возможность "золотого века" на Ближнем Востоке. Ожидается, что предстоящие переговоры в Пакистане станут ключевым этапом в урегулировании конфликта. Официальных комментариев от участников встречи на момент публикации не поступало.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
