Тегеран и Вашингтон готовятся к ключевым переговорам в Пакистане

Тегеран и Вашингтон готовятся к ключевым переговорам в Пакистане - 10.04.2026 Украина.ру

Тегеран и Вашингтон готовятся к ключевым переговорам в Пакистане

Иранская делегация прибыла в Пакистан для участия в переговорах с Соединенными Штатами, которые запланированы на завтра, 11 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники

2026-04-10T12:25

2026-04-10T12:25

2026-04-10T12:25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Как передает издание, вице-президент Ирана заявил, что Тегеран "будет активно участвовать в переговорах". Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — вице-президент США Джей Ди Вэнс.Переговоры проходят на фоне объявленного ранее двухнедельного перемирия между США и Ираном. Напомним, военная операция Вашингтона и Израиля против исламской республики началась 28 февраля и продолжалась более месяца. За это время был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, нанесены удары по энергетической инфраструктуре, а иранские силы отвечали ракетными атаками по израильской территории и американским базам в регионе.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной паузе в ударах по иранской энергетике и допустил возможность "золотого века" на Ближнем Востоке. Ожидается, что предстоящие переговоры в Пакистане станут ключевым этапом в урегулировании конфликта. Официальных комментариев от участников встречи на момент публикации не поступало.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля.

иран

сша

пакистан

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, иран, сша, пакистан, джей ди вэнс, али хаменеи, дональд трамп