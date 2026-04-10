Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля

Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля - 10.04.2026 Украина.ру

Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной согласовано, однако остается главный вопрос: будет ли Киев его соблюдать? Между тем президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана отменить плату за проход через пролив: что же будет дальше? В то же время названо имя "главного героя", который пытался примирить Вашингтон и Тегеран

2026-04-10T10:04

2026-04-10T10:04

2026-04-10T10:57

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Путин объявил перемирие, Зеленский не посмел отказатьсяКиев готов поддержать пасхальное перемирие, заявил Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале. "Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру", — написал он, добавив, что "есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи". Накануне президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Как сообщили в Кремле, решение Верховного главнокомандующего вступает в силу с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Президент России поручил Вооруженным силам на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, но при этом быть готовыми "пресечь возможные провокации со стороны противника" и "любые его агрессивные действия". В Кремле отметили, что в Москве исходят из того, что украинская сторона последует примеру России и также приостановит боевые действия на время православного праздника.Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление пасхального перемирия не проговаривалось заранее с Украиной или США и не увязывается с переговорами, передают российские информационные агентства.В то же время глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью изданию URA.RU высказал мнение, что Зеленскому необходимо организовать пасхальное перемирие для перегруппировки украинских войск.По словам эксперта, за несколько дней режима тишины Вооруженные силы Украины смогут провести ротацию личного состава, подвезти боекомплекты и новое вооружение. Михайлов также напомнил, что ранее стороны уже заключали различные перемирия, однако украинская сторона неоднократно их нарушала.Трамп считает, что Иран "очень плохо справляется" с открытием Ормузского проливаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Иран до сих пор не открыл полноценно Ормузский пролив, назвав ситуацию "позором". По его словам, Тегеран "очень плохо справляется" с обеспечением прохода нефтяных танкеров через стратегическую артерию, а его действия не соответствуют достигнутым ранее договоренностям. "Это не то соглашение, которое у нас есть", — подчеркнул американский лидер, давая понять, что иранская сторона не выполняет взятые на себя обязательства. О каких именно договоренностях идет речь — Трамп не уточнил.Особое возмущение Трампа вызвали сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через пролив. "Лучше бы им этого не делать, а если они это делают, то им лучше прекратить сейчас же", — пригрозил президент США.8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения.Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.Он пытался остановить войну с Ираном, предупреждая Трампа о катастрофе и хаосеВице-президент США Джей Ди Вэнс стал главным противником войны с Ираном в ближайшем окружении Дональда Трампа, пишет The New York Times в своей большой статье о том, как американский президент принимал решение о начале военной операции против Тегерана. Вэнс, по словам журналистов, построил свою политическую карьеру именно на противодействии такого рода военному авантюризму, описывая войну с Ираном как "огромное отвлечение ресурсов". Перед коллегами вице-президент предупреждал Трампа, что война против Ирана может вызвать региональный хаос и неисчислимое количество жертв. Она также, по мнению Вэнса, способна разорвать политическую коалицию самого Трампа и будет воспринята многими избирателями как предательство — теми самыми, кто поверил в обещание "никаких новых войн". "Никакая военная проницательность не сможет по-настоящему оценить, что сделает Иран в ответ, когда на кону будет выживание режима", — говорил Вэнс соратникам. Война, по его убеждению, легко может пойти в непредсказуемом направлении. Особое место в опасениях вице-президента занимал Ормузский пролив. Вэнс считал, что Иран имеет здесь решающее преимущество. Если этот узкий водный путь, по которому проходит огромное количество нефти и газа, будет перекрыт, внутренние последствия для США будут тяжелыми — начиная с роста цен на бензин, который мгновенно ударит по кошелькам избирателей. Однако Трампа, судя по всему, эти аргументы не остановили. Более того, по данным NYT, от вторжения президента пытался отговорить и журналист Такер Карлсон, который несколько раз приходил в Овальный кабинет, чтобы предупредить: война с Ираном уничтожит его президентство. За пару недель до начала боевых действий Трамп попытался успокоить Карлсона по телефону. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Наибольшее количество дронов — 57 единиц — сбито над территорией Волгоградской области. 48 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, 35 — над Белгородской. Кроме того, украинские БПЛА перехвачены над акваторией Каспийского моря, а также над территориями Республики Калмыкия и Тамбовской области.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении боевые действия идут по всей линии Степановка — Ильиновка. Российские штурмовые группы ведут бои за южные районы Константиновки, а также за район железнодорожного вокзала, который является ключевым узлом обороны противника. Отмечается усиление давления в районах Николаевки и Веролюбовки.На Запорожском направлении продолжаются бои в населенных пунктах Приморское и Степногорск. Российские подразделения добились продвижения между Воздвижевкой и Верхней Терсой, расширяя зону контроля на этом участке и создавая условия для дальнейшего наступления. На Северском направлении украинские формирования предпринимают контратаки в районе Липовки, пытаясь замедлить продвижение российских войск. В то же время российская артиллерия и авиация наносят удары по логистическим цепочкам противника на трассе Краматорск — Славянск, нарушая снабжение украинской группировки. На Добропольском направлении зафиксировано продвижение российских войск в населенных пунктах Новоподгороднее, Васильевка, а также у Новоалександровки. Боевые действия продолжаются на линии Белицкое — Новый Донбасс, где противник оказывает ожесточенное сопротивление, но несет потери. На Купянском направлении в самом Купянске идут встречные бои. Российские подразделения продолжают сокращать плацдарм Вооруженных сил Украины за рекой Оскол, постепенно выдавливая противника с занимаемых позиций. Отмечается продвижение в Куриловке и к населенному пункту Новоосиново.На линии боевого соприкосновения практически всех направлений специальной военной операции на Юге-Востоке Украины происходят боевые действия с разной степенью интенсивности. Подробнее - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты

россия

волгоградская область

ростовская область

иран

сша

украина

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, волгоградская область, ростовская область, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, иран, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, переговоры, перемирие, украина.ру