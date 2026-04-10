"Хочет оккупировать нефтеносные жилы Ирана": почему Израиль не заинтересован в перемирии — Бавырин
Израиль не заинтересован в перемирии и хочет сокрушения иранского режима. Его задача максимум — оккупировать нефтеносные жилы Ирана и уничтожить газодобычу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-04-10T04:15
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении двухнедельного двустороннего прекращения огня с Ираном, заключенного при посредничестве Пакистана. Соглашение было объявлено менее чем за два часа до истечения срока ультиматума, в котором Трамп требовал от Тегерана открыть Ормузский пролив. Переговоры о постоянном урегулировании должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
Журналист спросила Бавырина, кто заинтересован в продолжении войны и может сорвать хрупкое перемирие. Эксперт ответил, что Израиль вообще не заинтересован в перемирии и себя видит именно в продолжении боевых действий.
"Израиль хочет сокрушения иранского режима. Его задача максимум – оккупировать нефтеносные жилы Ирана. Также Израиль хочет уничтожить всю газодобычу Ирана, но им это американцы запрещают делать", — заявил политолог.
По словам американиста, это естественная для Тель-Авива модель поведения, который "живет в окружении врагов", ни одного из которых не может уничтожить.
По мнению Бавырина, Израиль может ослабить их на пять-десять-двадцать лет, а потом все приходится начинать сначала: снова "ослаблять врагов ведением агрессивной войны".
"То Израиль может попытаться вынести в Иране все, что пока не получилось вынести. И провокации в ближайшее время с его стороны возможны. А то, что в Ливане сейчас под шумок происходит – это вообще полный кошмар", — констатировал собеседник издания.