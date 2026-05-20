В Британии "похоронили" Карла III, но потом извинились
Музыкальная радиостанция Radio Caroline извинился перед королем Великобритании Карлом III за то, что в эфире ошибочно объявили о его смерти. Об этом 20 мая заявил директор радиостанции Питер Мур
Музыкальная радиостанция Radio Caroline извинился перед королем Великобритании Карлом III за то, что в эфире ошибочно объявили о его смерти. Об этом 20 мая заявил директор радиостанции Питер Мур
"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем (19 мая) была случайно активирована процедура "Смерть монарха", которую все британские радиостанции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения, ошибочно объявив о кончине его величества короля", — сказано в сообщении, опубликованном на странице радиостанции в соцсети.
В извинении Мур также указал, что сразу после этого радиоэфир был прерван, а затем Radio Caroline вернулась с публичными извинениями. Он добавил, что станция с удовольствием транслировала в своем эфире рождественские послания королевы Елизаветы II, а теперь и ее сына Карла III, и надеется продолжить это делать.
