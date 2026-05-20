https://ukraina.ru/20260520/v-britanii-pokhoronili-karla-iii-no-potom-izvinilis-1079220920.html
В Британии "похоронили" Карла III, но потом извинились
В Британии "похоронили" Карла III, но потом извинились - 20.05.2026 Украина.ру
В Британии "похоронили" Карла III, но потом извинились
Музыкальная радиостанция Radio Caroline извинился перед королем Великобритании Карлом III за то, что в эфире ошибочно объявили о его смерти. Об этом 20 мая заявил директор радиостанции Питер Мур
2026-05-20T19:18
2026-05-20T19:18
2026-05-20T19:18
новости
британия
великобритания
литва
карл iii
елизавета ii
тимур миндич
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/02/1078529128_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_6e4c16d586bb966406607411d80fca34.jpg
"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем (19 мая) была случайно активирована процедура "Смерть монарха", которую все британские радиостанции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения, ошибочно объявив о кончине его величества короля", — сказано в сообщении, опубликованном на странице радиостанции в соцсети.В извинении Мур также указал, что сразу после этого радиоэфир был прерван, а затем Radio Caroline вернулась с публичными извинениями. Он добавил, что станция с удовольствием транслировала в своем эфире рождественские послания королевы Елизаветы II, а теперь и ее сына Карла III, и надеется продолжить это делать.Главные события дня: Миндич подал в суд на Зеленского, Литва укрылась в подвалы, Буданов* потребовал место в ЕС. Итоги 20 мая
британия
великобритания
литва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/02/1078529128_43:0:643:450_1920x0_80_0_0_140580d8db4b6ae45e394aa28411b164.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, великобритания, литва, карл iii, елизавета ii, тимур миндич, ес
Новости, Британия, Великобритания, Литва, Карл III, Елизавета II, Тимур Миндич, ЕС
В Британии "похоронили" Карла III, но потом извинились
Музыкальная радиостанция Radio Caroline извинился перед королем Великобритании Карлом III за то, что в эфире ошибочно объявили о его смерти. Об этом 20 мая заявил директор радиостанции Питер Мур
"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем (19 мая) была случайно активирована процедура "Смерть монарха", которую все британские радиостанции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения, ошибочно объявив о кончине его величества короля", — сказано в сообщении, опубликованном на странице радиостанции в соцсети.
В извинении Мур также указал, что сразу после этого радиоэфир был прерван, а затем Radio Caroline вернулась с публичными извинениями. Он добавил, что станция с удовольствием транслировала в своем эфире рождественские послания королевы Елизаветы II, а теперь и ее сына Карла III, и надеется продолжить это делать.