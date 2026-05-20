"Создается военная провокация": эксперт про сценарий вторжения Украины и Румынии в Приднестровье

Для объединения Молдавии с Румынией нужна крупная военная провокация: Санду запросит помощь у Бухареста, а Украина военным путем решит вопрос с Приднестровьем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг

2026-05-20T17:48

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой сценарий эскалации в Приднестровье сейчас вероятнее всего, эксперт заявил, что президент Майя Санду всячески продвигает объединение Молдавии с Румынией. Он раскрыл план кураторов Кишинева. "Создается военная провокация, Санду запрашивает помощь у Румынии, румынские войска заходят в Молдавию, а Украина решает вопрос с Приднестровьем военным путем", — заявил собеседник Украина.ру.Эксперт уточнил, что молдавская армия при этом может попытаться захватить Бендеры, которые находятся на правом берегу Днестра. "У нее нет ни опыта, ни желания воевать", — подчеркнул Амерберг. "Конечно, Россия не сможет помочь Приднестровью в плане сражений на земле. Она просто не успеет туда дойти. Но понятно, что будут массированные ракетные удары", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.

