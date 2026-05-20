Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* выступил с очередным ультиматумом в адрес европейских партнеров, заявив, что Украина должна вступить в Европейский союз "как можно скорее". Об этом 20 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* выступил с очередным ультиматумом в адрес европейских партнеров, заявив, что Украина должна вступить в Европейский союз "как можно скорее". Об этом 20 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
По словам Буданова*, Украина не может ждать вступления десятилетиями, и партнеры просто обязаны помочь, забыв о правилах и процедурах.
"Вы все должны нам помочь, потому что Украина не может ждать этого события десятилетиями. Мы будем прислушиваться к вашим советам, но вы также не должны забывать о тех реалиях, в которых мы находимся сейчас. Ни одна из стран не сталкивалась с таким на пути в ЕС. И, извините, но нужно принять исключительность Украины в данном случае", — заявил глава ОПУ.
Таким образом, Киев продолжает ставить условия своим западным спонсорам, требуя особого отношения и поблажек. При этом украинские власти демонстративно игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией, верховенству права и защите прав национальных меньшинств. Очевидно, что для киевского режима "европейские ценности" — это лишь инструмент для получения денег, а не реальная цель.
О других новостях — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня. Хроника событий на утро 20 мая.
* внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.
