Украинский конфликт вступает в опасную фазу - петля насилия, которая заставляет дипломатию замолчать

Кризис на Украине затягивается, выход из него становится гораздо сложнее, а предпринимать реальные действия нужно уже сейчас, но путей урегулирования не видно совсем

2026-05-20T18:53

эксклюзив

19 мая по инициативе западных стран в рамках Недели ООН по защите гражданского населения состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.Директор отдела Европы и Центральной Азии Департамента ООН по политическим вопросам Каеко Гото отметила, что, хотя переговоры по урегулированию конфликта приостановлены и пока не привели к прорыву, благодаря дипломатическим усилиям стороны провели масштабный обмен пленными и останками погибших.Первой из стран слово получила Латвия. Обычно её выступление ничем не примечательно, поскольку становится одним из череды антироссийских заявлений присутствующих европейских государств. Но на этот раз было интересно послушать, что скажет представитель республики, учитывая, что в текущем месяце на территории стран Балтии падали беспилотники ВСУ, и Украина не отрицала, что это её аппараты.Однако латвийский дипломат делала вид, что ничего этого не произошло, и в привычной манере свела свою речь к обвинениям России в "агрессии" против "мирного" соседа, который защищает себя и "больше всех остальных желает прекращения войны". Она назвала ложью информацию Службы внешней разведки РФ о предоставлении странами НАТО своей территории и воздушного пространства Украине для атак БПЛА по территории России."Все последние инциденты, связанные с БПЛА в странах Балтии, - это следствие агрессивной России", - заявила она.То есть дроны запустила Украина, а виновата Россия, поскольку аппараты отклонились от заданного курса, впоследствии упав в прибалтийских республиках из-за работавших систем РЭБ ВС РФ?Более того, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступавший позже, по информации российских спецслужб, Киев планирует запустить беспилотники не только по воздушным коридорам, предоставленным странами Балтии, но и с их территории."Дать согласие на проведение операции Ригу он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить будет невозможно. В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс". Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надёжно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию Президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен", - заявил он.Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс была как никогда лаконичной. Она призвала Москву и Киев к переговорам и устойчивому прекращению огня для долгосрочного урегулирования конфликта, говорила о необходимости обеспечить доступ сотрудникам гуманитарных миссий и возвращении детей, разлучённых с семьями в результате боевых действий, а также напомнила недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что восстановление Украины займёт десятилетия, и подчеркнула приверженность президента США Дональда Трампа дипломатическому урегулированию украинского конфликта, заверив, что Соединённые Штаты сделают всё, чтобы закончить эту войну.В свою очередь Небензя сразу объяснил, зачем вообще созвали очередное заседание по Украине - чтобы зафиксировать "для галочки" "неослабевающее внимание Совета" к украинскому сюжету."Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью. Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника. А то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными", - добавил он.Глава украинской миссии в последнее время в ходе своих выступлений любит переходить на русский язык, чтобы якобы российским коллегам было понятнее, и цитировать известные высказывания и крылатые выражения. Так, на заседании 23 марта Андрей Мельник произнёс фразу "Окончен бал, потухли свечи... Бери шинель – иди домой", тем самым смешав выражение, часто встречающееся в литературных произведениях, и строчку из советской песни для фильма "От зари до зари".Что касается украинского кризиса, никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования конфликта российская сторона не видит, отметил Небензя, переговорный процесс находится в тупике. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, включая Донбасс, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира."До тех пор, пока он этого не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат Вооружённые силы Российской Федерации", - подчеркнул дипломат.Не последнюю роль в этом упорстве Зеленского играет поддержка европейских стран, главная цель которых - затягивать конфликт как можно дольше и нанести России как можно больший ущерб."Никакого плана "Б" у европейцев нет, а разговоры о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя. Эта "евродипломатка" не имеет никакого понятия о дипломатии. Да и о посредниках, тем более европейских, мы никого не просили", - заявил Небензя.На фоне появившейся в СМИ информации о подготовке ЕС к возобновлению диалога с Москвой и поиске человека, который мог бы представлять Европу, журналисты на пресс-конференции 9 мая спросили президента РФ Владимира Путина о предпочтительном переговорщике, и он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, с которым хорошо знаком и тесно взаимодействовал, когда тот был у власти. Однако многие СМИ и западные чиновники преподнесли это так, как будто российский лидер сам выдвинул инициативу уполномочить своего бывшего немецкого коллегу вести диалог с РФ от лица Брюсселя, и стали искать в этом скрытый смысл. Однако Путин чётко и однозначно тогда сказал, что европейцы должны сами выбирать лидера, которому доверяют. Единственное, что президент отметил, это должен быть человек, который "не наговорил каких-то гадостей в наш адрес".Руководство ЕС сразу же исключило возможность привлечения к переговорному процессу Шрёдера, посчитав, что он не сможет быть полностью непредвзятым, учитывая тесное сотрудничество с Россией в бытность канцлером. По статусу переговоры от лица Брюсселя должен вести верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, но занимающая этот пост эстонка Кая Каллас даже не пытается быть дипломатически нейтральной фигурой, как положено главе евродипломатии, а открыто продвигает антироссийскую и проукраинскую точку зрения."По собственной вине в полностью беспомощном состоянии находится Организация Объединённых Наций. Заняв в своё время предвзятую, антироссийскую позицию и решив сориентироваться на привычные западные установки, руководство Всемирной организации закрыло для себя возможности для того, чтобы внести вклад в урегулирование украинского кризиса", - заявил Небензя.Вот уже 4 года российская сторона просит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче - не просто инцидента, а преднамеренной фальсификации, которой воспользовались для срыва мирных переговоров в 2022 году. Гутерриш и его подчинённые без какого бы то ни было расследования обвинили во всём Россию.Большинство членов Совета Безопасности ООН не знают либо сознательно не будут говорить о тех фактах, что киевский режим ни на секунду не прекращает террористические атаки против мирного населения, применяя все доступные средства вооружений, поставляемые западными спонсорами, ставшими таким образом соучастниками гибели мирных людей, но вновь подыграют Украине в том, чтобы возложить всю вину на Москву, сказал постпред РФ.Речь шла прежде всего про дипломатов из западного лагеря. Но делегации государств т.н. третьего мира на эту тему высказались. Так, представитель Либерии отметил, что украинский конфликт обретает закоренелую тенденцию: удары становятся всё более частыми, более смертоносными и укореняются в жизни населения – и на основе данных ООН об атаках констатировал, что различия между военными и гражданскими объектами стираются. Совет Безопасности должен уделять ситуации на Украине более пристальное внимание и предпринимать реальные действия, причём прямо сейчас, а не когда-нибудь потом, подчеркнул дипломат."Этот конфликт вступает в тот этап, когда противостояние становится самодостаточным: то как наносятся удары и ответные удары – всё это создаёт самоподпитывающую петлю насилия, которая заставляет дипломатию замолчать. История показывает, что, когда войны достигают этого этапа, они уже прекращаются не одномоментно, а болезненно, долго и зачастую непредсказуемо", - заявил он.В свою очередь Панама отметила гибель гражданских жителей и увеличение частоты ударов по местным объектам энергосистемы в России – европейцы и американцы делают акцент только на обстановку на территории Украины. Обеспокоенность эскалацией конфликта, оказывающей влияние на мирное население и инфраструктуру, также выразил представитель Сомали."Приветствуем режим прекращения огня в мае и масштабный обмен пленными. Это напоминает нам о том, что даже на фоне глубокого раскола сотрудничество возможно. Урегулирование должно касаться первопричин этого конфликта. Прочный мир потребует компромиссов и укрепления доверия", - заявил он.Учитывая всю сложность проблемы – очередной виток эскалации прямо сейчас, на поле боя тупиковая ситуация, которая при этом серьёзно влияет на международное положение дел - здесь не может быть простых решений, предупредил постоянный представитель КНР в ООН Фу Цун."Для установления долгосрочного мира нужно ликвидировать как симптомы, так и первопричины конфликта. В мире нет такой концепции, как абсолютная безопасность. Россия и Украина – это соседние страны, их границы нельзя отодвинуть друг от друга, соответственно, мирные переговоры – единственный выбор. <…> Китай ведёт обширную работу для содействия миру. Мы поддерживаем тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуем в челночной дипломатии и последовательно работаем по созданию условий для мира", - заявил он.Андрей Мельник не смог удержаться, чтобы снова не перейти на русский язык, заявив на этот раз, обращаясь к российской делегации: "Этот ваш плач Ярославны. Это вам не "Слово о полку Игореве". Хватит лить слёзы и жалеть себя".И стал убеждать, что ВСУ никогда не нацеливаются на гражданских, а уничтожают только военные объекты, строго соблюдая международное гуманитарное право. Звучит совсем неубедительно, если, например, вспомнить видеоролики, как дроны ВСУ прицельно летят в мирных жителей и убивают их.Постоянный представитель Украины при ООН, естественно, обвинял Россию в срыве перемирия в начале мая, сетуя, что боевые действия продолжались. Только в период с 9 по 11 мая ВСУ нарушили режим тишины более 30 000 раз, а ВС РФ не оставалось ничего иного, кроме как предпринимать ответные действия.Возмущался Мельник из-за отсутствия хотя бы "соразмерно эмоциональной реакции" членов Совета Безопасности ООН на атаки по Украине (вот кому в эмоциональных реакциях равных нет, так это Киеву!). Под этот шумок дипломат потребовал от Запада усиления антироссийских санкций.А дальше он начал рассказывать, что Россия якобы проигрывает по всем направлениям, на фронте тупиковая ситуация, граждане РФ, дескать, подвергаются экономическому давлению. Хотя в реальности по итогам 2025 года Россия стала 4-й экономикой мира."Война серьёзно поистрепала российскую экономику. Личные силы испытывают дефицит, это вызвало шок в стране, сыплется экономика, растёт инфляция, ВВП падает. Учитывая, что ситуация уже плачевная, в дальнейшем всё будет только хуже", - заявил Мельник.Такое впечатление, что говорил он не о России, а об Украине. Накануне Пентагон представил Конгрессу отчёт за I квартал 2026 года, в нём как раз и сообщается о "деградации возможностей" ВСУ, испытывающих крайнюю нехватку боеприпасов, беспилотников и военнослужащих.Мельник заверял о приверженности Украины к установлению мира, но тут же сделал заявление, полностью перечёркивающее это утверждение: "Украинские беспилотники регулярно бьют по целям в России, зачастую на расстоянии более 1000 км от нашей границы. Мы ведём асиметричную тактику боевых действий на больших расстояниях, чтобы снизить боевой дух гражданского населения России".Да, ракетным атакам и атакам БПЛА подвергается целый ряд регионов РФ, не только приграничных, как было до определённого момента, повреждения инфраструктуры вызывают неудобства у населения (отключение электричества, перебои с горячим водоснабжением и даже канализацией), тем не менее расчёт Киева и его западных спонсоров на внутренний раскол страны изнутри не сработал, наоборот, российское общество ещё больше консолидировалось.Видимо, украинская делегация сама не придумала, чем завершить выступление постпреда, и Мельник вновь обратился к словам великих, на этот раз – русского писателя Михаила Лермонтова, чьи произведения, к слову, с 2022 года полностью исключены из школьной программы на Украине."Мы слышим требования Путина о том, чтобы Украина капитулировала, чтобы Украина сдалась. Наш ответ России прост. Don't hold your breath (не надейтесь – ред.), - заявил он, далее перейдя на русский язык. – Россия – страна рабов, страна господ".В настоящий момент эта фраза, скорее, описывает положение на Украине, где, как напомнил в своём выступлении Небензя, в последнее время вскрывается всё больше фактов чудовищной коррупции среди ближайшего окружения Зеленского – речь о масштабной институциональной модели, встроенной в механизм украинской власти и напрямую связанной с распределением западной финансовой и военной помощи, - в то время как простые граждане становятся жертвами чудовищной кампании по принудительной мобилизации."Всё это красноречиво показывает, что на Украине нет ни "слуг народа", ни "светочей демократии" – есть только группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает своё собственное население в рабов, чья жизнь не стоит для них ничего. Вырастивший такой режим и продолжающий его финансировать т.н. «коллективный Запад» в полной мере несёт ответственность не только за спровоцированный им конфликт, но и за жизни всех этих людей", - подытожил российский дипломат.

Евгения Кондакова

