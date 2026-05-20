Семь лет унижения украинцев. Итоги просроченного правления Зеленского

В этом году 20 мая исполняется 7 лет с тех пор, как к власти пришел Владимир Зеленский, фактически узурпировавший власть и отменивший выборы. Семь лет назад его избрали после коррупционного скандала в окружении бывшего президента Петра Порошенко*. Тогда он обещал уйти добровольно, если нечто подобное случится с ним и его окружением.

2026-05-20T11:55

Тем не менее, на этой неделе, по сообщениям украинского издания "Страна", именно Зеленский организовал сбор средств на залог для своего друга Андрея Ермака, обвиняемого в коррупции. Иначе, дескать, деньги искали бы до сих пор.С 2019 года коррупционные скандалы только разрастаются, но Зеленский уходить не собирается, консолидируя власть. Западные политики обычно на узурпацию власти смотрят сквозь пальцы, как и на коррупцию, которая, в том числе касается воровства западной помощи, то есть, средств налогоплательщиков западных стран - пока Зеленский воюет с Россией. Он же и сам прекрасно понимает, что в таком случае воевать необходимо всю жизнь, иначе он лишится иммунитета."Почему европейцы молчат и про коррупцию Ермака, и про то, что всей этой коррупции не было бы без узурпации власти Зеленским? Потому что их задача это ослабление РФ, а Зеленский лучший для этого менеджер", - поясняет бывший депутат от его партии Александр Дубинский, сам обвиненный в госизмене.Именно поэтому, по его словам, нет реакции на системные нарушения прав человека. Даже те украинцы, кто не желает воевать, для Европы в ее нынешнем виде – враги, подчеркивает депутат.Украинский журналист-расследователь Дмитрий Гнап тоже рассказывает, что Зеленский намерен бесконечно воевать и бесконечно держаться за президентскую булаву. "Пока президент на должности, у него иммунитет от уголовного преследования. Поэтому ему нужно продолжать войну как можно дольше: с одной стороны, чтобы продолжать обогащаться, а с другой стороны, это возможность и дальше сидеть в президентском кресле, а не на скамье подсудимых", - говорит журналист.О том, что Зеленский изначально не собирался уходить с поста, на днях рассказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону. По ее словам, Зеленский как-то, улыбнувшись, сказал: "Мы пришли навсегда".В 2019 году украинцы проголосовали в "пику Порошенко" за комика, который обещал "конец эпохи бедности". С тех пор он обещал высадить миллиард деревьев, космическую программу и зарплату школьным учителям в размере $ 4000. Всего по данным издания "Новое время", он раздал около 700 обещаний, которые должны были быть выполнены еще в 2021 году, то есть, до СВО. Но не были.Зеленский сознательно обманывал украинцев, фактически презирая легковерных соотечественников. Та же Юлия Мендель подчеркивала, что для него главным инструментом власти была геббельсовская пропаганда, которая никак не коррелировала с действительностью. По ее словам, Зеленский требовал от подчинённых "пропаганду как у Геббельса", превращая тысячи "говорящих голов" в инструмент формирования иллюзии. Но иллюзия остается лишь иллюзией.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" считает, что пора запускать флешмоб "Вова уходи" и напомнить Зеленскому его обещания.Паблик напоминает, что за 7 лет его власти Украина потеряла свыше 80 тыс кв. км. (чего, вероятно, не случилось бы в случае выполнения Минских договоренностей); в стране осталось всего около 21-22 млн человек; украинцев перемалывают в "мясных штурмах" Сырского; только за прошлый год через коррупционные схемы было прокручено более 360 млрд грн; продукты питания подорожали в среднем на 240% с 2019 года; ЖКХ выросли в среднем на 160%; выборы отменены.В ежемесячном режиме подконтрольная Зеленскому Рада "улучшает" жизнь украинцев, вводя новые тарифы и штрафы. Только на этой неделе "мовный омбудсмен" Ивановская предложила в 10 раз увеличить штрафы для бизнеса за системное использование русского языка. В Киеве сейчас повышают цены на метро и прочий общественный транспорт, после чего транспорт становится самым дорогим в Европе.Еще до начала СВО в 2022 году Зеленский уже с помощью санкций (без решения суда) закрывал пачками украинские телеканалы. С 2022 года вообще все СМИ обязаны ретранслировать лишь точку зрения официального телемарафона.Обслуживающая Офис президента львовская писательница и блогер Оксана Мороз на днях рассказывала, что украинцам не стоит искать правды, так как её, дескать, не существует в нашем информационном пространстве. А если начать её искать, то можно прийти к пророссийским взглядам, пугала националистка.Сама она занимается в грантовых организациях так называемой "информационной гигиеной", то есть, разрабатывает методы цензуры.Однако такой подход ведет к тому, что к "пророссийским взглядам" приводит любой "шаг влево, шаг вправо" от позиции Зеленского. "Пророссийсикими взглядами" становятся сомнения в официальных цифрах потерь, в обещаниях Зеленского или даже инстинктивное недовольство насилием, которое "людоловы" ТЦК ежедневно практикуют на улицах украинских городов.О том, как сложилась и во что превратилась власть Зеленского - в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

