Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии
Для России большую угрозу представляют не разговоры о единой армии Евросоюза, а реальные действия Польши и Германии по созданию крупных вооруженных сил. Совместными усилиями они могут выставить полуторамиллионную армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии

16:13 20.05.2026
 
Для России большую угрозу представляют не разговоры о единой армии Евросоюза, а реальные действия Польши и Германии по созданию крупных вооруженных сил. Совместными усилиями они могут выставить полуторамиллионную армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о создании единой армии Евросоюза, Ищенко отметил, что для России большую угрозу представляет не армия ЕС, а попытки Польши и Германии создать более современные и более крупные армии, непосредственно предназначенные для войны с Россией.
По словам политолога, совместными усилиями Польша и Германия могут создать армию мирного времени в 600–700 тысяч человек, которая в случае начала боевых действий может увеличиться в два-три раза.
Таким образом, вместе Берлин и Варшава смогут выставить полуторамиллионную армию за первые две недели войны, уточнил эксперт. Он подчеркнул, что это серьезная угроза для России, с которой надо считаться на Балтике.
"С этим надо будет считаться на балтийском фланге, если они доведут это дело до конца. Польша точно намерена довести это до конца. Она активно закупает оружие и начинает производить свои системы на основе корейских заводов. Это уже почти свершившийся факт", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.
О том, при каких условиях Запад может перейти от политического и санкционного давления к прямой военной конфронтации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
