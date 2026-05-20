Китайская команда Путина

Президентский самолёт большой, но не резиновый. Поэтому состав делегаций всегда ограничен.

2026-05-20T13:53

2026-05-20T15:42

Особенно делегаций, отправляющихся в рабочие визиты, в ходе которых планируется минимум протокольных и парадных мероприятий – практически всё время предполагается посвятить решению рабочих вопросов. Таким образом, по составу делегации, сопровождающей Владимира Путина в ходе его визита в Китай, можно сделать вывод о проблемах, которые по мнению глав двух государств требуют их личного пристального внимания.Если оставить в стороне министров культуры, а также науки и высшего образования (научные и культурные связи не могут быть слишком тесными, там всегда есть что развивать, особенно дружественным странам, желающим надолго сохранить хорошие отношения), то обнаружим, что состав делегации (министры, банкиры, бизнесмены) отчётливо ориентирован на тематику сотрудничества в сферах энергетики (включая энергоносители), сельского хозяйства, промышленного развития, транспорта, строительства и, особенно, финансов. Даже у Дерипаски, более известного своим алюминиевым бизнесом, есть промышленные, транспортные, финансовые, аграрные и строительные активы. Впрочем, думаю, что он-то как раз будет в основном заниматься проблемами своих алюминиевых активов, по которым Запад бьёт санкциями не менее последовательно, прицельно и беспощадно, чем по российским нефтегазовым компаниям.Глава МИД, Сергей Лавров – по должности главный организатор и распорядитель визита. Руководители "Росатома" и "Роскосмоса" представляют сферы, в которых мы заинтересованы в развитии сотрудничества с китайцами. "Росатом" - крупнейший поставщик услуг в сфере мирного атома (атомной энергетике) на мировом рынке, но не останавливается на достигнутом и постоянно стремится осваивать новые рынки. Китайцы в данной сфере больше заинтересованы в получении технологий, а мы в том, чтобы прочно закрепиться на рынке китайской атомной энергетики, не создав при этом себе в перспективе мощного глобального конкурента в этом бизнесе.В космической сфере Россия после распада СССР резко сдала позиции и до сих пор находится в состоянии догоняющей. В то же время китайцы далеко ушли вперёд как по количеству пусков, так и по перспективным программам. Учитывая остроту конкуренции в космической сфере и ориентацию США на прекращение сотрудничества с "Роскосмосом", расширенное взаимодействие с Китаем (а космос – важнейшая сфера деятельности двойного назначения, там сугубо гражданские исследования невозможно отделить от военных технологий) России не просто полезно, но жизненно необходимо. При этом оно (сотрудничество) является взаимовыгодным, так как несмотря на отставание по количеству пусков, Россия всё ещё является обладателем эксклюзивных технологий в областях создания обитаемых космических станций, ракетных двигателей и тяжёлых носителей (включая опыт создания космических челноков многоразового использования).Сельское хозяйство и энергоносители – сферы взаимодействия, представляющие приоритетный интерес для Китая. Для России тоже (дополнительные или альтернативные рынки сбыта никому ещё не мешали), но в первую очередь для Китая, который пока не может за счёт внутренних ресурсов обеспечить себя энергоносителями и гарантировать продовольственную безопасность. При этом безостановочные попытки американцев подорвать глобальную торговлю, поставив под угрозу как источники необходимых Китаю ресурсов, так и маршруты их доставки, делает российское предложение эксклюзивным для Китая. Москва может обеспечить не только необходимые объёмы поставок на обозримое время, но и гарантировать безопасность маршрутов, проходящих либо исключительно по российской и китайской территориям, либо через третьи страны, находящиеся во внутренних районах Евразии, над которыми Москва и Пекин способны не допустить установление военно-политического контроля своих глобальных противников.Понятно, что где расширение торговли, там и транспорт, и строительство, особенно на российском Дальнем Востоке, который испытывает логистические проблемы со времён Российской империи. С того момента как неудачная для России русско-японская война остановила безобразовские планы по приоритетному развитию региона, Москва вернулась к прежним панам (естественно скорректированным временем) только через сто лет, уже при Путине. Так что работы там непочатый край.Важнейшим является присутствие в составе делегации главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также руководителей ВЭБ и ВТБ. И не только потому, что это свидетельствует о готовых планах по финансированию совместных проектов. Главный совместный интерес России и Китая в финансовой сфере – дедолларизация мировой экономики и торговли. Причём это надо сделать таким образом, чтобы не повредить национальным интересам двух стран, не обрушить всю систему мировых финансов, которая и так испытывает серьёзные трудности ввиду нарастающего давления США, пытающихся использовать статус доллара, как главной мировой резервной валюты в своих политических интересах. В этом плане бесценен опыт Набиуллиной по дедолларизации экономики России, каковая дедолларизация, несмотря на отчаянное сопротивление многих крупных (в том числе бюджетообразующих) компаний, была проведена жёстко, бескомпромиссно, но при этом так, чтобы не отразиться на интересах широких масс населения. Народ этот продолжительный, более чем двадцатилетний процесс (в течение последних тринадцати лет возглавляемый Набиуллиной) так и не заметил, настолько аккуратно и не травматично он был проведён.Сейчас перед Россией и Китаем стоит гораздо более сложная задача – завершить процесс дедолларизации глобальной экономики и торговли, в условиях усиливающегося сопротивления США, открытого перехода Вашингтона к силовым методам обеспечения своего глобального финансово-экономического доминирования, которое США более не в состоянии удерживать в режиме честной конкуренции. Российским и китайским финансистам предстоит решить архисложную задачу – выбить доллар как оружие из рук США и при этом не допустить провокации Вашингтоном мирового финансового кризиса.Многие обратят внимание на практически полное отсутствие силовиков в делегации. Но это значит лишь, что режимы сотрудничества как в военной сфере, так и между спецслужбами, были предельно чётко отработаны в ходе предыдущих встреч, как двух лидеров, так и руководителей соответствующих ведомств. Дальше они развиваются в автоматическом режиме и на данный момент не требуют корректировки на уровне глав государств.Россия и Китай приняли брошенный им Западом вызов. Они продемонстрировали свою неуязвимость в военно-политической сфере, но основной акцент, как и предлагал Запад, сделали на экономическом противостоянии (войне на истощение), каковое сейчас выигрывают, и собираются довести дело своей экономической победы до конца, не допустив провокацию отчаявшимся сохранить свою глобальную гегемонию Западом военного столкновения ядерных сверхдержав.О том, чем и как завершился недавний визит в КНР президента США - в статье Китай переиграл США: итоги визита Трампа

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

