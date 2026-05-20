С Блюменштрассе в мясной штурм? Почему в ЕС заговорили об отмене защиты для украинских мужчин?

Знаете, года эдак полтора назад мне довелось поспорить со своими коллегами. И спор наш касался высылки из Европейского, прежде всего, союза мужчин с украинским гражданством мобилизационного возраста

2026-05-20T18:45

На тот момент я утверждал следующее: что раньше или позже Украина додавит ЕС и европейские страны по этому вопросу, потому что крути не крути, а мобилизационный ресурс заканчивается.И вот эти полтора года коллеги пытались мне намекнуть, что спор-то я проиграл, что не будет такого вообще. Евросоюз, мол, крайне редко кого-то депортирует, особенно, например, Германия. И законодательство у них такое, что там чуть ли не преступников и убийц выслать не могут. Но, с другой стороны, есть официальная статистика. Более 135 тысяч человек за 2025 год были депортированы из Европейского союза. И по разным оценкам (а данные не открыты), минимум 3-4 тысячи человек из них были украинцы. Правда, тут трудно сказать, какого пола. Мужчины это были только или обоих полов. Ну и, соответственно, интереснейшая история. Проиграл я спор или не проиграл? В споре нашем я утверждал, что итоговую точку в нём можно будет поставить только по завершению полномасштабных военных действий. К сожалению, конца и края этим полномасштабным военным действиям не видно.Ну и начали происходить события, которые во многом, как мне кажется, уж как минимум на конец 2026 и на 2027 года (если военные действия не будут завершены к этому моменту, а пока, к сожалению, ничего на это не указывает) могут быть предпосылками к моей победе в споре. Европа таки может начать высылать украинских мужчин мобилизационного возраста в товарных, что называется, объёмах. Свежее интервью Еврокомиссара Илвы Йоханссон как раз говорит в пользу этого тезиса. Она впервые открыто поставила под сомнение сам принцип автоматической защиты для украинских мужчин и заявила, что это, дескать, не совсем логично. И вот уже после марта 2027 года, когда заканчивается действие нынешних норм по предоставлению защиты украинским гражданам, предлагается госпожой Йоханссон пересмотреть ситуацию именно в отношении мужчин мобилизационного возраста. По сути, мы видим, что европейское общество Брюссель начал готовить к мысли о том, что украинские мужички, сбежавшие от мясных штурмов, находятся на территории ЕС не вполне законно. И уж тем более их надо поставить в такие условия, при которых они сами побегут куда угодно. Правда, я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то в здравом уме готов будет добровольно вернуться на Украину. Но сам процесс крайне показателен. Кстати, если уж вспоминать о тех самых 3-4 тысячах украинцев, депортированных из ЕС, есть не одно, не два и даже не три подтверждения того, что мужчины мобилизационного возраста, депортированные из стран ЕС, сразу после пересечения украинской границы оказываются клиентами ТЦК. Вот буквально тут же. И отправляются куда? Да в те самые мясные штурмы. Ну, если не откупятся, конечно.То есть речь идёт о том, что если в 2026, а тем более в 2027 году, когда начнут меняться нормы, возникнет ситуация, при которой поедут не 3-4 тысячи, как это было с депортированными в 2025 году, а уже 10, 20, 30, 40, 50 тысяч мужчин за год, то на границе их сразу встретят людоловы. И если люди не откупятся, а тариф там будет сумасшедший, драть будут как сидоровых коз, то поедут они прямо на фронт. Поможет ли это ВСУ? Да нет, конечно, не поможет. Но реален ли сам такой процесс? Более чем реален. И здесь есть ещё одно интересное дополнение. Нужно обязательно вспомнить Норвегию. Норвежцы уже с этого года перестали автоматически предоставлять коллективную защиту мужчинам от 18 до 60 лет. Каждое отдельное заявление теперь рассматривается индивидуально, и отношение к этим заявлениям крайне жёсткое и строгое. Как тут не вспомнить визит Зеленского в Осло в этом году и большой договор о военной помощи. Вот, помогают и с мобилизацией норвежцы.В Польше тоже не раз и не два звучали заявления о том, что нужно помочь Украине и возвращать украинских мужчин на фронт. Ещё в 2024 году министр обороны Косиняк-Камыш прямо заявлял, что Польша готова помочь вернуть Украине мужчин призывного возраста. Другое дело, как мне рассказывают, сейчас в Польше начали массово лишать именно статуса коллективной защиты, но при этом переводить людей на временный вид на жительство и разрешение на работу. И здесь хитрость очень простая. Тех, кто совсем не устроился, кто маргинализирован, кого легко выдавить, тех можно и отправлять обратно под мясные штурмы. А вот нормальной дешёвой славянской рабочей силой поляки с удовольствием воспользуются. Так что позиция у них двойственная. Но тут, честно говоря, и слава Богу для сбежавших мужичков, если у них есть возможность устроиться, работать и получить легальный статус.Немцы. А немцы будут? Как Данила Багров спрашивал в фильме. Будут, конечно же. И Фридрих Мерц, достойный наследник своего нацистского дедушки, заявил следующее: "Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране", то есть в Германии, "и облегчим им возвращение домой … Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, имеющих здесь убежище, поскольку важно, чтобы они были там и помогали своей стране". Это его слова во время весеннего визита Зеленского. Ещё цитата из Мерца: "Мы поддерживаем усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС … Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать". Ну и ещё замечательная цитата: "Молодым украинцам лучше остаться служить в своей стране, а не ехать в Германию". То есть с Мерцем всё понятно. Немцы хотят воевать чужими руками. Ну, конечно же, украинскими руками. Украинскими руками и до последнего украинца. И будут делать всё для этого.И тут ещё одна интересная история. О ней я рассказывал ещё в 2025 году. Украинское Министерство внутренних дел ещё с начала минувшего года занялось обстоятельными переговорами с Европолом (европейской полицией), а также с министерствами внутренних дел целого ряда европейских стран, в том числе Германии, Польши, Испании и Италии. Суть была следующая. Создавались условия, формально заточенные на упрощение противодействия отмыванию денег, криминальной деятельности и тому подобных вещей. Но по факту вводился режим нулевой толерантности к любым правонарушениям со стороны украинских граждан на территории этих стран и Европейского союза. Также это в некоторой мере касалось самых разных беглецов. Как людей, бежавших по криминальным и экономическим статьям, так и по политическим. И Киев, конечно же, создавал для себя предпосылки для депортации таких людей к себе, чтобы судить их уже на Украине. Но не только этого ради.И, по моей информации, все эти договоренности уже действуют. И количество возвращённых и экстрадированных пока не запредельное, но оно растёт. Уже в 2025 году, как говорят, в связи с этими нормами количество таких случаев кратно увеличилось. Если раньше на основании подобных процедур за год из Евросоюза возвращали на Украину в пределах 10, 15, 20 человек, то за 2025 год, говорят, это уже сотни людей.А здесь, повторюсь, надо исходить из того, что с учётом этой истории, когда Европейский союз в 2027 году лишит заметное количество мужчин мобилизационного возраста защиты, вынуждая их либо официально устраиваться на работу, а далеко не во всех странах это так просто, далеко не все, как Польша, выстраивают такую вилочку, одновременно упрощая получение права на труд и работу, либо человек оказывается в серой зоне, с нелегальным статусом и нелегальной деятельностью. То есть надо понимать, что если ты не имеешь разрешения на трудоустройство, на работу в Евросоюзе или в какой-то отдельной стране, ты уже нарушаешь закон. Соответственно, в рамках этих договорённостей украинского Министерства внутренних дел с Европолом и министерствами внутренних дел многих стран ЕС правонарушитель депортируется на Украину. А уже там оказывается в ТЦК, а потом на фронте.И совершенно очевидно, что готовится это всё. И уж точно очень хорошо корреспондирует с информацией, которая появилась в западных медиа, что в Ереване, на большой встрече, где Зеленский пообщался и с фон дер Ляйен, и с Коштой, и с Мерцем, и с Рютте, ему прозрачно и недвусмысленно намекнули: "Мы тебе дадим всё для того, чтобы воевать, а ты организуй, пожалуйста, пушечное мясо". Ну а Зеленский как может этим и занимается. Вот сейчас будут отменены все брони. Все решения медкомиссий будут обнулены, и надо будет заново всё проходить. И людей будут грести мелким бреднем. Но и по Европейскому союзу есть информация, что от полутора до двух миллионов мужчин призывного возраста, украинских граждан, может находиться на территории ЕС. И готовится почва вот таким вот образом для того, чтобы оттуда наконец-то потёк этот поток депортированных напрямую в ТЦК. И будут это точно не сотни тысяч, но вполне возможно, что десятки тысяч человек. Да нет, конечно, глобально это ничего не решит. Но в условиях агонии киевского режима и это им хорошо. А уж европейцы-то и вовсе счастливы. Они либо получают дешёвую славянскую рабочую силу, работающую на самых чёрных работах за небольшие деньги, либо отправляют мужиков на войну, которая им очень нужна, чтобы она продолжалась против России. Так что действуют они вполне себе по-колониальному.Третья кабальная сделка от Зеленского

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

