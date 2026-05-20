Миндич подал в суд на Зеленского, Литва укрылась в подвалы, Буданов* потребовал место в ЕС. Итоги 20 мая

Предприниматель Тимур Миндич подал в суд на своего давнего друга - главу киевского режима Владимира Зеленского. Глава ОП Украины Кирилл Буданов* потребовал от Европы срочного вступления в ЕС. Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл итоги китайского турне президента России. Литовцы из-за дронов Украины попрятались в подвалах

А были друзья: Миндич подал в суд на ЗеленскогоПредприниматель Тимур Миндич подал иск к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он пытается оспорить указ о введении против него санкций.Согласно данным из судебной карточки, дело зарегистрировано в Кассационном административном суде. В иске Миндич просит признать противоправным и отменить указ президента Украины от 13 ноября 2025 года №843/2025. К делу также привлечены Кабинет министров Украины, представитель истца, Совет национальной безопасности и обороны, а также профильное министерство. Состав суда по делу был назначен 14 мая 2026 года. Тимур Миндич — украинский бизнесмен и давний партнёр окружения Владимира Зеленского. Он был совладельцем "Студии Квартал 95", созданной на базе команды, с которой Зеленский пришёл в политику. Именно из-за этой близости часть СМИ и политических оппонентов называют Миндича "кошельком Зеленского".Скандал вокруг Миндича разгорелся после операции НАБУ и САП "Мидас". Антикоррупционные органы заявили о масштабной коррупционной схеме в энергетике, в том числе вокруг "Энергоатома": по версии следствия, участники схемы требовали от подрядчиков откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. Reuters писал, что дело связано примерно со 100 млн долларов, а среди фигурантов назывался Миндич — бывший соратник Зеленского.Миндич покинул Украину незадолго до обысков и позднее оказался в Израиле. На фоне скандала Зеленский ввёл против него и Александра Цукермана санкции решением СНБО от 13 ноября 2025 года. В 2026 году также сообщалось, что Украина запустила процедуру экстрадиции Миндича из Израиля. Для Зеленского эта история стала особенно чувствительной не только из-за масштаба дела, но и из-за личной близости Миндича к старой команде "Квартала 95".Политолог, член Совета по правам человека при президенте России Богдан Безпалько пояснил в беседе с NEWs.ru, что само украинское государство выросло на коррупции."Первый и главный украинский миллиардер – Виктор Пинчук – стал таковым через постель, женившись на дочке президента Леонида Кучмы. Он показал всем, что нужно делать: будь поближе к власти и будешь богатым", - пояснил Богдан Безпалько. Антикоррупционные органы на Украине – НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК, ГБР, по словам политолога, это инструменты внешнего давления на украинское руководство.Буданов* просится в ЕСГлава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) выступил с очередным ультиматумом в адрес европейских партнеров, заявив, что Украина должна вступить в Европейский союз "как можно скорее". Об этом 20 мая написал телеграм-канал Украина.ру.По словам Буданова*, Украина не может ждать вступления десятилетиями, и партнеры просто обязаны помочь, забыв о правилах и процедурах."Вы все должны нам помочь, потому что Украина не может ждать этого события десятилетиями. Мы будем прислушиваться к вашим советам, но вы также не должны забывать о тех реалиях, в которых мы находимся сейчас. Ни одна из стран не сталкивалась с таким на пути в ЕС. И, извините, но нужно принять исключительность Украины в данном случае", — заявил глава ОПУ.Таким образом, Киев продолжает ставить условия своим западным спонсорам, требуя особого отношения и поблажек. При этом украинские власти демонстративно игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией, верховенству права и защите прав национальных меньшинств. Очевидно, что для киевского режима "европейские ценности" — это лишь инструмент для получения денег, а не реальная цель.Рютте призвал поддерживать ВСУ до концаНепрерывный поток оружия и военной техники с Запада является условием выживания Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит The Guardian."Украина не сможет выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны. Это крайне важная вещь для нее", — сказал он.Рютте также добавил, что в альянсе "сильно сопротивляются" его предложению выделять четверть процента от ВВП в год на поддержку Украины.Чем закончился визит президента России в КитайПостоянство и ритмичность диалога между Москвой и Пекином на высшем уровне — это главный результат визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Результат главный — это постоянство диалога на высшем уровне. Это ритмичный, постоянный диалог на высшем уровне, что каждый раз придает дополнительный импульс работе уже на рабочих участках", — отметил он.По его словам, представители российской делегации проводят "очень насыщенную работу". Как указал представитель Кремля, "где-то дела идут быстрее, где-то медленнее", но в целом работа весьма позитивная.Россия и Китай приняли 20 совместных документов. Так, например, был продлен безвизовый режим между странами на 2027 год. Также была подписана совместная декларация "О становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". В документе стороны зафиксировали общность подходов и взглядов на происходящее в мире, осудив односторонние силовые подходы, гегемонизм и блоковую конфронтацию.Была достигнута договоренность о параметрах проекта газопровода "Сила Сибири — 2", который протянется из России в Китай через Монголию.Литва пряталась по подвалам20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. Власти Литвы и жители Вильнюса укрылись в убежищах, однако места в них хватило не всем. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу.На территории Вильнюсского округа Литвы утром 20 мая объявили воздушную тревогу из-за залетевшего в страну беспилотника. Многие жители республики, в том числе власти, спрятались в укрытии, сообщает портал Delfi. "Информагентства получили подтверждение, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель сейма Йозас Олекас находятся в укрытии", — пишет издание.Заместитель председателя комитета сейма по иностранным делам Жигимантас Павиленис в соцсетях рассказал, что в укрытие спустились все депутаты парламента. По его словам, комитет продолжил заседание в убежище.При этом в МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики.НАТО упрекнул Украину в неточных атаках по РоссииПольша и Эстония потребовали от Украины более тщательно выбирать цели для ударов беспилотниками, чтобы не создавать угрозы безопасности стран НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Дроны запускает Украина. Она должна намного более точно выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО", – сказал он после встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэном Кейном.Эстонский коллега Косиняка-Камыша Ханно Певкур по дипломатическим каналам также донес до Киева позицию о необходимости принятия всех мер для предотвращения попадания БПЛА в воздушное пространство альянса, передает ERR."Мы еще раз подтвердили, что использовать наше воздушное пространство могут только наши союзники. Украина такого разрешения не запрашивала", - заявил Певкур.Военный эксперт Алексей Живов, между тем, сообщил, что ВСУ в последние месяцы регулярно используют пространство других стран для своих БПЛА, пишет "Лента.ру".Живов напомнил, что через Прибалтику уже не раз пролетали беспилотники ВСУ."Насчет того, что они в Эстонии не знали и не предоставляли воздушное пространство, скажем так, это разговор для бедных. То есть это просто отговорка, чтобы снижать уровень накала в отношениях с Россией", — объяснил Живов.

Никита Миронов

