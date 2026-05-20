https://ukraina.ru/20260520/vosmaya-popytka-senata-ssha-udalas-trampu-dali-30-dney-na-prekraschenie-voyny-1079199339.html

Восьмая попытка Сената США удалась: Трампу дали 30 дней на прекращение войны

Восьмая попытка Сената США удалась: Трампу дали 30 дней на прекращение войны - 20.05.2026 Украина.ру

Восьмая попытка Сената США удалась: Трампу дали 30 дней на прекращение войны

Сенат США минимальным большинством голосов одобрил резолюцию, ограничивающую право президента Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана без согласия законодателей. За документ проголосовали 50 сенаторов при 47 против. Об этом 20 мая сообщили американские СМИ

2026-05-20T10:25

2026-05-20T10:25

2026-05-20T10:25

новости

иран

сша

дональд трамп

сенат

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079187066_0:0:1353:762_1920x0_80_0_0_34366e0030d57207fd232b5fa1a8fad1.jpg

Как отмечается в публикациях, к демократам присоединились четверо республиканцев, в то время как один представитель Демократической партии выступил против инициативы. Это была восьмая попытка сторонников резолюции добиться ее принятия.Документ, предложенный сенатором-демократом Тимом Кейном, обязывает главу Белого дома прекратить любое использование Вооруженных сил США в конфликте с Исламской Республикой в течение 30 дней. Исключение сделано только для случаев отражения неминуемого нападения на Соединенные Штаты. Сторонники проекта настаивают, что Белый дом превысил свои полномочия, игнорируя Закон о военных полномочиях 1973 года с момента начала столкновений в феврале 2026 года. Несмотря на успех в сенате, резолюция вряд ли вступит в силу. Ожидается, что Дональд Трамп воспользуется правом вето, назвав документ угрозой национальной безопасности. Для преодоления президентского вето сторонникам ограничений потребуется собрать две трети голосов в обеих палатах конгресса, что при текущем политическом раскладе практически невозможно. Таким образом, голосование в сенате носит скорее символический характер, демонстрируя растущее недовольство законодателей действиями Белого дома в ближневосточном регионе, но не имея реальных шансов стать законом.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, дональд трамп, сенат, демократическая партия