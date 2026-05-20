Переговоры с Си Путин оценил высоко

Президент России Владимир Путин 20 мая оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные, отметив напряженную работу обеих команд

2026-05-20T19:00

Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил во время неформального чаепития с китайским коллегой, говорится в сообщении Кремля в Max."Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двухсторонних отношениях, но и наметили перспективы развития", – подчеркнул российский лидер.Президент выразил благодарность командам обеих стран за напряженную работу по организации мероприятия."Согласен с оценкой: это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряжённо работали для организации нашей сегодняшней встречи", – отметил Путин на чаепитии с Си Цзиньпином.Главные события дня: На Украине назвали дату выборов, Конгресс США запретил Трампу воевать. Хроника событий на 14.00 20 мая

