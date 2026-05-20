Трамп хочет стать премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп допустил, что после завершения своего текущего срока может попробовать свои силы в политике Израиля. Общаясь с журналистами в среду, глава Белого дома заявил, что пользуется невероятной популярностью среди израильтян и вполне может баллотироваться в премьеры

2026-05-20T18:33

"Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром", — сказал Дональд Трамп видео, которое публикует сервис Clash Report.Вопрос о политических перспективах американского лидера остается открытым, учитывая ограничения, наложенные 22-й поправкой к Конституции США, которая запрещает занимать президентское кресло более двух сроков. Несмотря на это, сам Трамп ранее неоднократно намекал на существование "путей", позволяющих ему выдвинуться на третий срок в 2028 году.Кроме этого в апреле, комментируя ситуацию вокруг Ирана, Дональд Трамп в шутливой форме рассуждал о возможности переезда в Венесуэлу. "После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. У меня хорошо с языками. Я собираюсь баллотироваться в президенты", — заявлял тогда американский лидер на пресс-конференции в Вашингтоне.Еще о президенте США: Трамп навсегда свободен от налоговых проверок

