Президент США Дональд Трамп допустил, что после завершения своего текущего срока может попробовать свои силы в политике Израиля. Общаясь с журналистами в среду, глава Белого дома заявил, что пользуется невероятной популярностью среди израильтян и вполне может баллотироваться в премьеры
Новости, Израиль, США, Венесуэла, Дональд Трамп

Трамп хочет стать премьером Израиля

18:33 20.05.2026
 
© REUTERS / Nathan Howard — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп допустил, что после завершения своего текущего срока может попробовать свои силы в политике Израиля. Общаясь с журналистами в среду, глава Белого дома заявил, что пользуется невероятной популярностью среди израильтян и вполне может баллотироваться в премьеры
"Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром", — сказал Дональд Трамп видео, которое публикует сервис Clash Report.
Вопрос о политических перспективах американского лидера остается открытым, учитывая ограничения, наложенные 22-й поправкой к Конституции США, которая запрещает занимать президентское кресло более двух сроков.
Несмотря на это, сам Трамп ранее неоднократно намекал на существование "путей", позволяющих ему выдвинуться на третий срок в 2028 году.
Кроме этого в апреле, комментируя ситуацию вокруг Ирана, Дональд Трамп в шутливой форме рассуждал о возможности переезда в Венесуэлу.
"После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени. У меня хорошо с языками. Я собираюсь баллотироваться в президенты", — заявлял тогда американский лидер на пресс-конференции в Вашингтоне.
