Эксперт: Си послал Путину скрытый сигнал с помощью цветов на столе - 20.05.2026 Украина.ру
Эксперт: Си послал Путину скрытый сигнал с помощью цветов на столе
Председатель КНР Си Цзиньпин мог послать президенту России Владимир Путин скрытый дипломатический сигнал во время переговоров в Пекине. На это обратила внимание президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Интервью с ней 20 мая публикует "МК"
Эксперт проанализировала цветочные композиции, размещенные на столе лидеров после подписания совместного заявления об укреплении стратегического партнерства России и Китая."Мы видим, что в букетах присутствуют розовый цвет и желтый. Желтый — это, конечно, императорский цвет в Китае, он всегда был связан с императорской властью, с силой, почетом и достоинством. Розовый цвет цветов говорит о том, что участники этого мероприятия наделены положительными чертами", — сказала Холгова.Она отметила, что в Китае оформление переговоров на высшем уровне часто несет символический смысл и считается частью "безмолвной дипломатии". По ее словам, в композициях использовались антуриумы. Это цветы, которые в китайской культуре символизируют гостеприимство, достаток, доброжелательность и миролюбивую атмосферу.Эксперт отметила, что размещение антуриумов в центре стола перед Путиным и Си Цзиньпином могло подчеркивать настрой на укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Пекином. Холгова также указала, что в оформлении могли использоваться декоративные подсолнухи или хризантемы ярко-желтого цвета.
Эксперт проанализировала цветочные композиции, размещенные на столе лидеров после подписания совместного заявления об укреплении стратегического партнерства России и Китая.
"Мы видим, что в букетах присутствуют розовый цвет и желтый. Желтый — это, конечно, императорский цвет в Китае, он всегда был связан с императорской властью, с силой, почетом и достоинством. Розовый цвет цветов говорит о том, что участники этого мероприятия наделены положительными чертами", — сказала Холгова.
Она отметила, что в Китае оформление переговоров на высшем уровне часто несет символический смысл и считается частью "безмолвной дипломатии".
По ее словам, в композициях использовались антуриумы. Это цветы, которые в китайской культуре символизируют гостеприимство, достаток, доброжелательность и миролюбивую атмосферу.
Эксперт отметила, что размещение антуриумов в центре стола перед Путиным и Си Цзиньпином могло подчеркивать настрой на укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Пекином. Холгова также указала, что в оформлении могли использоваться декоративные подсолнухи или хризантемы ярко-желтого цвета.
О визите президента России в Пекин: Переговоры с Си Путин оценил высоко
