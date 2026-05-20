https://ukraina.ru/20260520/ekspert-si-poslal-putinu-skrytyy-signal-s-pomoschyu-tsvetov-na-stole-1079221041.html

Эксперт: Си послал Путину скрытый сигнал с помощью цветов на столе

Эксперт: Си послал Путину скрытый сигнал с помощью цветов на столе - 20.05.2026 Украина.ру

Эксперт: Си послал Путину скрытый сигнал с помощью цветов на столе

Председатель КНР Си Цзиньпин мог послать президенту России Владимир Путин скрытый дипломатический сигнал во время переговоров в Пекине. На это обратила внимание президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Интервью с ней 20 мая публикует "МК"

2026-05-20T19:27

2026-05-20T19:27

2026-05-20T19:27

новости

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079198905_0:194:2114:1383_1920x0_80_0_0_3b612485786b609a9ef9a6bc93224ecf.jpg

Эксперт проанализировала цветочные композиции, размещенные на столе лидеров после подписания совместного заявления об укреплении стратегического партнерства России и Китая."Мы видим, что в букетах присутствуют розовый цвет и желтый. Желтый — это, конечно, императорский цвет в Китае, он всегда был связан с императорской властью, с силой, почетом и достоинством. Розовый цвет цветов говорит о том, что участники этого мероприятия наделены положительными чертами", — сказала Холгова.Она отметила, что в Китае оформление переговоров на высшем уровне часто несет символический смысл и считается частью "безмолвной дипломатии". По ее словам, в композициях использовались антуриумы. Это цветы, которые в китайской культуре символизируют гостеприимство, достаток, доброжелательность и миролюбивую атмосферу.Эксперт отметила, что размещение антуриумов в центре стола перед Путиным и Си Цзиньпином могло подчеркивать настрой на укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Пекином. Холгова также указала, что в оформлении могли использоваться декоративные подсолнухи или хризантемы ярко-желтого цвета.О визите президента России в Пекин: Переговоры с Си Путин оценил высоко

китай

россия

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин