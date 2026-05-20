Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО - 20.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260520/vzryvy-udary-v-odesse-povrezhden-obekt-infrastruktury-novosti-svo-1079189357.html
Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО
Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО - 20.05.2026 Украина.ру
Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО
Российские военные в ночь на среду ударили по Украине, взрывы раздаются в Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 20 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-20T09:58
2026-05-20T09:58
сво
спецоперация
одесса
россия
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg
🟥 Дроны "Герань" поразили цели в оккупированном Запорожье.🟥 Также ВС РФ били по целям ВСУ в Днепропетровской, Сумской и Одесской областях.🟥 В Одессе после серии взрывов повреждён объект инфраструктуры, сетуют местные власти.🟥 Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Север" за сутки выявили и уничтожили 16 замаскированных, а также замеченных в движении пикапов ВСУ.🟥 Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении.🟥 Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Белгородской области, ранен водитель, сообщили в оперштабе региона. Транспортное средство также повреждено.🟥 Мирная жительница получила ранения в результате атаки ВСУ в селе Смотровая Буда, она госпитализирована, сказал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.🟥 Девять округов обесточено из-за атаки украинских БПЛА в Херсонской области, идут восстановительные работы, отметил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс".Отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского округов.О других событиях - в материале ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
одесса
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:33:2641:2014_1920x0_80_0_0_a864efbd4a4549e7d436efe1f2d9377d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, одесса, россия, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Одесса, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Взрывы, удары, в Одессе поврежден объект инфраструктуры. Новости СВО

09:58 20.05.2026
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Ксения Михайлова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на среду ударили по Украине, взрывы раздаются в Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 20 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Дроны "Герань" поразили цели в оккупированном Запорожье.
🟥 Также ВС РФ били по целям ВСУ в Днепропетровской, Сумской и Одесской областях.
🟥 В Одессе после серии взрывов повреждён объект инфраструктуры, сетуют местные власти.
🟥 Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Север" за сутки выявили и уничтожили 16 замаскированных, а также замеченных в движении пикапов ВСУ.
🟥 Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении.
🟥 Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Белгородской области, ранен водитель, сообщили в оперштабе региона. Транспортное средство также повреждено.
🟥 Мирная жительница получила ранения в результате атаки ВСУ в селе Смотровая Буда, она госпитализирована, сказал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
🟥 Девять округов обесточено из-за атаки украинских БПЛА в Херсонской области, идут восстановительные работы, отметил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского округов.
О других событиях - в материале ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияОдессаРоссияУкраинаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:00"Мы не можем ждать": Киев требует пустить в ЕС вне очереди, ссылаясь на войну
16:30Литовцам посоветовали не паниковать, пока над их головами летают дроны с Киева
16:13Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии
16:12Тридцать и двадцать пять лет спустя. Главное в визите Путина в Китай
16:08Литва угрожает Калининградской области. В чём заключается ожидаемый результат провокаций
16:00"…не может не желать поражения своему правительству": война и революционная ситуация
15:57Почему Зеленского никто не будет убирать: Ищенко о коррупции и повальных арестах на Украине
15:42Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока
15:36Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
15:34Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США
15:28Украину призвали не ронять дроны на НАТО
15:26Миндич подал в суд на своего друга Зеленского
15:23"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО
15:23Россия и Китай согласовали параметры трубы
15:22Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
15:12Мариуполь отмечает годовщину полного освобождения города
14:57Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены - МЧС
14:54Донецких парней и девушек научат управлять беспилотниками
14:46Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом
14:31Польша потребовала от Киева не ронять дроны на страны НАТО
Лента новостейМолния