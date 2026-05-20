https://ukraina.ru/20260520/na-ukraine-nazvali-datu-vyborov-kongress-ssha-zapretil-trampu-voevat-khronika-sobytiy-na-1400-20-maya-1079206867.html

На Украине назвали дату выборов, Конгресс США запретил Трампу воевать. Хроника событий на 14.00 20 мая

На Украине назвали дату выборов, Конгресс США запретил Трампу воевать. Хроника событий на 14.00 20 мая - 20.05.2026 Украина.ру

На Украине назвали дату выборов, Конгресс США запретил Трампу воевать. Хроника событий на 14.00 20 мая

Украинские власти назвали дату возможных выборов президента. Эксперты считают, что она будет во многом зависеть от успехов России на фронте. Конгресс США запретил Трампу воевать в Иране. Москва и Пекин в совместном заявлении осудили политику США. Армия России сбила за сутки 780 беспилотников и вывела из строя 990 солдат ВСУ

2026-05-20T14:00

2026-05-20T14:00

2026-05-20T15:14

выборы

украина

россия

сша

дональд трамп

михаил подоляк

малек дудаков

вооруженные силы украины

сенат

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/59/1032555927_0:254:2740:1795_1920x0_80_0_0_b954a3cba9ce7ae4c6120d67906ef861.jpg

На Украине назвали дату выборовПрезидентские выборы на Украине могут пройти в следующем году. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает УНИАН в телеграм-канале."Выборы в Украине могут состояться весной 2027 года", — сообщил Подоляк.По его словам, такая перспектива развития событий возможна в случае, если будет достигнуто мирное соглашение.Ранее в России высказались о переговорах с Украиной. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отвергает все посылы, связанные с заключением мира.Сложно говорить о сроках проведения выборов на Украине, однако в этом вопросе многое будет зависеть от летней кампании ВС РФ в зоне СВО и решений западных спонсоров Киева. Об этом "Газете.Ru" заявил бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров."Все понимают, что рано или поздно эти выборы будут. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этом году. Особенно это касается летней военной компании России на фронте. Если сложатся определенные обстоятельства, которые вынудят Украину принять часть тех политических решений, которые необходимы для завершения конфликта, возможно, на Украине запустят политический процесс по подготовке к выборам", — сказал он.Конгресс ограничил полномочия Трампа по ИрануСенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.Между тем, политический кризис в США нарастает. С высокой долей вероятности демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, что создаст серьезные проблемы для президента США Дональда Трампа и его команды. Такое мнение в интервью "Новости Mail" высказал политолог-американист Малек Дудаков.В частности, по его словам, потеря контроля над Сенатом лишит Трампа возможности утверждать лояльных ему судей — а это крайне важно в американской политической системе."В США многие важные вопросы сегодня решаются на судебном уровне из-за раскола в политической сфере и дисфункции Конгресса. Кроме того, Трамп не сможет утверждать членов кабинета министров — ему придется идти "на поклон" к демократам, а те станут требовать серьезных уступок", — отметил Дудаков.Россия и Китай согласовали позиции Россия и Китай подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине и необходимость устранения его первопричин. Это указано в совместном заявлении стран, принятом по итогам переговоров на высшем уровне, сообщает Телеграм-канал Украина.ру.Как подчеркивается в документе, установление мира на Украине поддерживают обе державы. Стороны выступают за политико-дипломатическое решение кризиса при учете законных интересов всех вовлеченных сторон.В заявлении также содержится ряд важных тезисов, касающихся глобальной и региональной безопасности. Москва и Пекин констатировали, что отношения между двумя странами не носят блокового характера и не направлены против третьих стран.Стороны осудили удары США и Израиля по Ближнему Востоку, назвав их нарушением международного права, которое ведет к подрыву региональной и глобальной стабильности.Россия и КНР указали на опасность фрагментации мира и возвращения к "закону джунглей" в международных отношениях. Особую тревогу у сторон вызывает проект США "Золотой купол", который, по их мнению, создает новые риски для международной безопасности.В документе также отмечается, что система международных отношений в XXI веке объективно переходит к полицентричности, и этот процесс уже необратим.Особо подчеркивается, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и продолжают поступательно развиваться, служа примером подлинного партнерства и взаимного уважения.Военная хроникаРоссийские средства ПВО сбили за сутки 780 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 780 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в министерстве.Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 990 военных, следует из данных Минобороны РФ.В зоне группировки "Север" противник потерял до 165 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 180. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 100 и свыше 255 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 240 солдат в зоне группировки "Восток" и свыше 50 военных в зоне ответственности группировки "Днепр".Мнение специалиста о том, что происходит на фронте: Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ ослабляют фронт на Осколе, чтобы не допустить похода ВС РФ на Сумы

украина

россия

сша

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

выборы, украина, россия, сша, дональд трамп, михаил подоляк, малек дудаков, вооруженные силы украины, сенат, госдума, владимир зеленский, хроники, эксклюзив, владимир путин, си цзиньпин, спиридон килинкаров, всу, пекин, украина.ру