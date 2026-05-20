Урсула "наехала" на СВР

"Публичные угрозы России в адрес наших Прибалтийских стран совершенно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена ЕС — это угроза всему нашему союзу", — написала она в соцсети Х.Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.Главные события дня: Миндич подал в суд на Зеленского, Литва укрылась в подвалы, Буданов* потребовал место в ЕС. Итоги 20 мая
18:08 20.05.2026
 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым". Об этом она написала с соцсети 20 мая
"Публичные угрозы России в адрес наших Прибалтийских стран совершенно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена ЕС — это угроза всему нашему союзу", — написала она в соцсети Х.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
Главные события дня: Миндич подал в суд на Зеленского, Литва укрылась в подвалы, Буданов* потребовал место в ЕС. Итоги 20 мая
