Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана - 10.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260410/iran-prekratit-peregovory-s-ssha-esli-izrail-vozobnovit-bombardirovki-livana--1077771468.html
Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана
Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана - 10.04.2026 Украина.ру
Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана
Иран прекратит переговоры с США в Пакистане, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-10T20:25
2026-04-10T22:07
иран
новости
сша
израиль
дональд трамп
джей ди вэнс
моджтаба хаменеи
украина.ру
меджлис
министерство иностранных дел
Переговоры Ирана и США в Исламабаде состоятся 11 апреля, передает телеканал Al Hadath. Власти Ирана выступают против перемирия, которое вместо реальной дипломатии предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий. План Ирана из десяти пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.Во главе иранской делегации — председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и глава Министерства иностранных дел Аббас Арагчи, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. После просьбы Исламабада президент США Дональд Трамп попросил вице-президента Джей Ди Вэнса "возглавить мирные усилия", пишет WSJ. Переговоры могут продлиться два-три дня, заявил представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи. Он отметил, что Иран откроет Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем.Ранее уведомлялось, что 11 апреля пройдут переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде. Власти Ирана выступают против перемирия, которое предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий. План Ирана из десяти пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.Также сообщалось, что иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен требовать компенсации за нанесенный ущерб и "кровную цену" за погибших. Иран не оставит без ответа действия США и Израиля, а иранский народ назван "решающим победителем" в текущем конфликте на Ближнем Востоке.Эксперты отмечали, что у Ирана нет шансов на военную победу над США, его задача — выжить, а не победить. Пока речь идет только о перемирии, которое может быть сорвано в любой момент - Что Иран и США обсудят в Пакистане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру..
иран
сша
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, новости, сша, израиль, дональд трамп, джей ди вэнс, моджтаба хаменеи, украина.ру, меджлис, министерство иностранных дел
Иран, Новости, США, Израиль, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Моджтаба Хаменеи, Украина.ру, Меджлис, министерство иностранных дел

Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана

20:25 10.04.2026 (обновлено: 22:07 10.04.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран прекратит переговоры с США в Пакистане, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Переговоры Ирана и США в Исламабаде состоятся 11 апреля, передает телеканал Al Hadath.
Власти Ирана выступают против перемирия, которое вместо реальной дипломатии предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий.
План Ирана из десяти пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.
Во главе иранской делегации — председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и глава Министерства иностранных дел Аббас Арагчи, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
После просьбы Исламабада президент США Дональд Трамп попросил вице-президента Джей Ди Вэнса "возглавить мирные усилия", пишет WSJ. Переговоры могут продлиться два-три дня, заявил представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.
Он отметил, что Иран откроет Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем.
Ранее уведомлялось, что 11 апреля пройдут переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде.
Власти Ирана выступают против перемирия, которое предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий.
План Ирана из десяти пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.
Также сообщалось, что иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен требовать компенсации за нанесенный ущерб и "кровную цену" за погибших.
Иран не оставит без ответа действия США и Израиля, а иранский народ назван "решающим победителем" в текущем конфликте на Ближнем Востоке.
Эксперты отмечали, что у Ирана нет шансов на военную победу над США, его задача — выжить, а не победить.
Пока речь идет только о перемирии, которое может быть сорвано в любой момент - Что Иран и США обсудят в Пакистане.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру..
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИранНовостиСШАИзраильДональд ТрампДжей Ди ВэнсМоджтаба ХаменеиУкраина.руМеджлисминистерство иностранных дел
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:04Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область — ранены пять мирных жителей
20:25Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана
19:51ЕС все активнее покупает у России газ: санкции не помеха
19:43Штаты продлят разрешение закупать российскую нефть
19:15Украинским фермерам грозит разорение
19:10Украинец отбил призывника, угрожая ТЦК канистрой с бензином
18:56В Брюсселе заткнули "Голос украинцев"
18:50Украину поразила эпидемия свиной чумы
18:4710 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:40На Украине будут лечить только "тяжелых" пациентов
18:30Почему Украина скоро кончится: данные демографов
18:24Что Иран и США обсудят в Пакистане
18:18От исхода выборов в Венгрии зависит судьба Киева, считают украинские СМИ
18:08"Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном
17:56Число бунтов в ВСУ вырастет. Буданов* ждет конца войны. Революции на Ближнем Востоке. Итоги 10 апреля
17:47Итоги 10.04.26: Иран требует репарации, США могут выйти из переговоров по Украине
17:34Путин унизил Стармера. "Как "Адмирал Григорович" бороздил Ла-Манш
17:04США разрушили экономику Ирана "в прах и пепел", но не добились своих целей — американист
16:26Активизировался даже в Африке: как Зеленский строит из себя "спасителя" Ближнего Востока — Вайнер
16:03"Европейцы это запомнят": политолог о том, как Украина сорвала поставки российской нефти в ЕС
Лента новостейМолния