Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана
2026-04-10T20:25
Переговоры Ирана и США в Исламабаде состоятся 11 апреля, передает телеканал Al Hadath. Власти Ирана выступают против перемирия, которое вместо реальной дипломатии предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий. План Ирана из десяти пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.Во главе иранской делегации — председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и глава Министерства иностранных дел Аббас Арагчи, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. После просьбы Исламабада президент США Дональд Трамп попросил вице-президента Джей Ди Вэнса "возглавить мирные усилия", пишет WSJ. Переговоры могут продлиться два-три дня, заявил представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи. Он отметил, что Иран откроет Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем.Ранее уведомлялось, что 11 апреля пройдут переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде. Власти Ирана выступают против перемирия, которое предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий. План Ирана из десяти пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке.Также сообщалось, что иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен требовать компенсации за нанесенный ущерб и "кровную цену" за погибших. Иран не оставит без ответа действия США и Израиля, а иранский народ назван "решающим победителем" в текущем конфликте на Ближнем Востоке.Эксперты отмечали, что у Ирана нет шансов на военную победу над США, его задача — выжить, а не победить. Пока речь идет только о перемирии, которое может быть сорвано в любой момент - Что Иран и США обсудят в Пакистане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру..
Иран, Новости, США, Израиль, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Моджтаба Хаменеи, Украина.ру, Меджлис, министерство иностранных дел
20:25 10.04.2026 (обновлено: 22:07 10.04.2026)
