Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж. Трамп вылил на Рютте поток оскорблений. Хроника событий на 13.00

Под Харьковом насильно мобилизованные в ВСУ устроили вооруженный мятеж, его подавили, многие убиты. По мнению экспертов, боевой дух украинской армии сейчас на самом низком уровне с начала СВО. Общение президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО вылилось в поток ругательств. Минобороны России подвело итоги минувшей недели боевых действий

2026-04-10T13:00

Мятеж в ВСУ: насильно мобилизованные подняли бунт под ХарьковомУкраинские боевики жестоко расправились с насильно мобилизованными гражданами, которые подняли вооруженный мятеж в Харьковской области. Об этом 10 апреля сообщили в российских силовых структурах."На полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от Генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти", - сказал собеседник российского информационного агентства.Он отметил, что одним из погибших стал 46-летний И. В. Терентьев из Николаева, "тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам".Эта история – уже не первая. В начале марта боевики элитного подразделения ВСУ "Кракен"* (запрещенная в России террористическая организация) несколько недель отказывались выполнять боевые задачи на харьковском направлении, требуя новое вооружение.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru, что означает подобный инцидент."Этот случай демонстрирует падение морального духа в рядах ВСУ. Дело в том, что украинская армия действительно сегодня испытывает дефицит и боеприпасов, и средств передвижения, несет потери достаточно огромные в личном составе. Все вместе это действуют на психологическое состояние солдат", — сказал Матвийчук.О падении морального духа ВСУ пишет и британская газета Telegraph."В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух ВСУ, похоже, находится на самом низком уровне с начала военных действий", — отмечается в материале.Трамп перешел к оскорблениям стран НАТОВстреча лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа с руководителем НАТО Марком Рютте состояла из потока оскорблений в адрес генсека альянса. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на источники."Встреча Трампа с Рютте в Белом доме в среду прошла наперекосяк", — заявил один европейский чиновник изданию Politico, описав разговор как "ничего, кроме потока оскорблений".Источник издания отмечает, что Трамп использовал встречу как возможность высказать негатив о неготовности НАТО принять участие в войне с Ираном."Трамп был крайне разочарован действиями партнеров по Североатлантическому альянсу", - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Он добавил, что ряд государств Североатлантического альянса действительно провалили проверку на лояльность, отказавшись помочь Вашингтону."США необходим эффективный инструмент, который поможет реализовывать американские планы на международной арене. Однако НАТО для этой цели совершенно не годится, что и раздражает Трампа", - заявил "Российской газете" руководитель Центра военно-технических проблем Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.По его словам, Альянс не способен выполнять задачи, не связанные с коллективной обороной Европы."НАТО, как организация, больна, неэффективна и фактически слабо поддается трансформации, которой от нее хотят в США", - заявил эксперт.Выход из НАТО, по словам Ермакова, не единственный вариант, который рассматривают сейчас в Вашингтоне. Многие представители администрации, в частности, глава госдепартамента Марко Рубио и замглавы Пентагона Элбридж Колби полагают, что США должны максимально сократить свое присутствие в Европе и участие в альянсе, переложив большую часть нагрузки на европейцев, но сохранив при этом за собой внешний контроль.Военная хроникаСилы ПВО сбили за неделю три ракеты большой дальности "Фламинго", шесть ракет большой дальности "Нептун" и 2 411 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает Минобороны России. Также российские войска уничтожили за неделю четыре боевые машины ВСУ РСЗО "Град" и ЗРК Raven производства Великобритании.Силы Черноморского флота уничтожили за неделю четыре безэкипажных катера ВСУ, а также ракету большой дальности "Нептун-МД".Также российские войска продолжают наносить удары вглубь территории противника. За прошлую неделю таких комплексных ударов было пять - в том числе высокоточным оружием большой дальности."В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.Эксперт о последних событиях на фронте: "Удары по узлам в Мерефе и Лозовой": Алехин о том, как Россия перерезает снабжение ВСУ* Запрещенная в России террористическая организация.

Никита Миронов

