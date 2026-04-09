"Трамп не бахнул — это чудо": политолог про внезапное перемирие "сотворенное Вэнсом и Китаем"

Дональд Трамп не нанес удар по Ирану, хотя находился в оперативном тупике. Это чудо, сотворенное вице-президентом Вэнсом и Китаем, который выступил миротворцем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-04-09T17:23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист спросил Бавырина, почему перемирие стало неожиданностью. Эксперт ответил, что видел нежелание Трампа продолжать войну, но удивлен, что в ту ночь ничего не произошло."Трамп был в оперативном тупике. Он должен был бахнуть. То, что он не бахнул. Это чудо. И чудо это рукотворное", — заявил он.По словам Бавырина, "чудо" сотворил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Тем самым он спас свою политическую карьеру, потому что он всегда сможет сказать: "Я эту войну не начинал, но я ее остановил", — пояснил он.Эксперт также отметил, что эта война стала самой непопулярной в истории США: до перемирия две трети американцев выступали за прекращение боевых действий. Кроме того, "чудо" совершил и Китай, который давно выступает миротворцем в регионе. "Китай добился соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о нормализации отношений. Хотя теперь это соглашение уже неактуально", — добавил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

