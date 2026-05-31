Военные США атаковали судно в Тихом океане: есть погибшие
Военнослужащие США нанесли удар по судну в Тихом океане, заподозрив его экипаж в контрабанде наркотиков. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Южного командования Вооружённых сил США в социальной сети X
Военнослужащие США нанесли удар по судну в Тихом океане, заподозрив его экипаж в контрабанде наркотиков. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Южного командования Вооружённых сил США в социальной сети X
Американские военные обстреляли в восточной части Тихого океана судно, экипаж которого подозревался в контрабанде наркотиков.
"Данные разведки подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по контрабанде наркотиков", — говорится в заявлении командования.
В результате удара три человека, которых в командовании называют "наркотеррористами", погибли. Потерь среди американских военных нет, добавили в пресс-службе.
Эта операция является частью кампании США по борьбе с контрабандой наркотиков под названием "Южное копьё" (Southern Spear). С ноября 2025 года военные регулярно наносят удары по подозрительным судам. К апрелю число погибших в результате таких атак достигло 177 человек.
В январе семьи погибших подали иски в суды США, оспаривая законность подобных действий. Конгресс США также направлял запрос в Белый дом с требованием предоставить юридические обоснования для нанесения таких ударов.
