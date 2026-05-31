В Румынии сомневаются в официальной версии падения беспилотника в Галаце

После инцидента с беспилотником в румынском городе Галац в обществе появились "многочисленные вопросы", которые ставят под сомнение официальные версии произошедшего. Об этом 31 мая заявил публицист Ион Кристою в соцсети Х

2026-05-31T08:00

В Румынии обсуждаются обстоятельства падения беспилотника в городе Галац 29 мая. Публицист Ион Кристою в социальной сети X сообщил, что в связи с инцидентом возникает "многочисленные вопросы", которые, по его словам, "подвергают сомнению официальные версии, углубляют подозрение, что речь идет о диверсии".Как отметил Кристою, в румынском обществе рассматриваются несколько версий происшествия, включая возможную причастность Киева. Также инцидент связывают с попыткой ускорить выделение средств на беспилотники для Украины и подписание контрактов по европейской программе вооружений SAFE, добавил публицист.Утром 29 мая в Галаце, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом. В результате пострадали два человека. Позже МИД Румынии вызвало посла России в Бухаресте, возложив ответственность за инцидент на российскую сторону. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия не наносит удары по гражданским объектам и не направляет дроны и ракеты по европейским странам и государствам НАТО.Дмитрий Соин, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, в интервью изданию "Украина.ру" 31 мая высказал мнение, что инцидент с дроном в Румынии будет способствовать консолидации ЕС и НАТО против России. По его словам, на локальном уровне это может привести к милитаризации региона и активизации действий против пророссийских анклавов, включая Приднестровье. Подробнее в материале Инцидент в Румынии консолидирует ЕС и НАТО против России: эксперт про провокацию с дрономВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

