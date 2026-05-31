Рынок порешал: почему Соединенные Штаты остались без критически важного для ВПК металла

В США идут "отчаянные поиски" вольфрама для пополнения исчерпавшихся запасов различных ракет: от крылатых до зенитных, а также бронебойных снарядов, сообщает NBC News

2026-05-31T08:05

Ежегодно США импортируют 6 тыс. тонн вольфрама и ранее главным поставщиком для них был Китай, но на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином китайские власти ограничили поставки данного металла. Геополитическая неопределённость вместе с сокращением поставок в условиях, когда их нужно наращивать, провоцирует рост нервозности и поиск альтернативных поставщиков.Вольфрамовая арифметикаИз более чем 190 стран мира, вольфрам добывают лишь в 20 с небольшим государствах. Абсолютный лидер по объёмам добычи — Китай с 62 тыс. тонн. За ним с отставанием в 32 раза по объёмам идёт Россия с 1,9 тыс. тонн, далее в рейтинге разместились Боливия (1898 тонн), Руанда (1786 тонн) и КНДР (1,6 тыс. тонн).В указанном рейтинге на последнем месте стоит Киргизия со 100 тоннами в год, но после ее есть и другие страны, однако их объёмы добычи — менее 100 тонн в год — особой погоды на мировом рынке не делают.Главная проблема видна сразу: годовую потребность США в размере 6 тыс. тонн не в состоянии закрыть ни одна дружественная по отношению к США страна мира. В идеальном случае американским компаниями пришлось бы выкупить весь металл в России, Боливии, Руанде и Португалии. Поставки из КНДР в США исключены, а металл из других стран и так законтрактован.Россия металлический вольфрам после начала СВО экспортировать перестала так как потребность в нём со стороны ВПК резко выросла. Поэтому и без того отсутствующий экспорт подвели под разрешительный режим с апреля 2026 года, а вывоз данного металла за пределы ЕАЭС разрешён лишь по разовой лицензии Минпромторга.Вот поэтому США и не в состоянии покрыть дефицит вольфрама.Рынок порешилТеперь нужно разобраться с причинами этого кризиса.Коллапсировала добыча вольфрама в США в 1990-х годах, когда власти КНР начали захватывать мировой рынок редких и редкоземельных металлов, нарастив их добычу и экспорт чтобы разорить своих конкурентов.В этом деле КНР помогали геология, неразвитое природоохранное законодательство, грамотный расчёт властей и трудолюбие китайцев.В 1980-1990-х годах КНР нарастила объёмы добычи, продавая вольфрам по ценам, с которыми США конкурировать не могли. Одновременно в самих Соединенных Штатах ужесточалось природоохранное законодательство и вводились всё более жёсткие требования по рекультивации карьеров, росли производственные издержки на фоне необходимости поддержания добычи на сложных с геологической точки месторождениях. В итоге рост себестоимости на фоне сокращения объёмов добычи сделал своё дело: добыча без мер господдержки перестала быть рентабельной, а государство помощи бизнесу не оказало.Как следствие, рудники законсервировали, профильные компании закрылись, а кадры переквалифицировались под новые рыночные реалии.В России в это время добыча вольфрама тоже пострадала, но сохранилась вместе с кадрами, предприятиями и рудниками, чему способствовал ряд факторов.До 1990 года потребности СССР в данном металле полностью обеспечивались ресурсами Дальнего Востока (Приморье, Забайкалье) и Восточной Сибири. Поэтому с распадом СССР объёмы производства сократились с 20 до 3–9 тыс. тонн, но полностью не прекратились. В 1996 году вольфрам включили в перечень стратегических видов минерального сырья, а разведанная советскими геологами минеральная база сделала возможным поддержание добычи без необходимости поиска новых месторождений. Кроме того, вокруг вольфрамовых ГОКов возникли моногорода, которые власти старались сохранить, а переориентация с внутреннего на внешние рынки обеспечивала приток валюты от реализации концентрата. Так предприятия пережили самые тяжёлые времена, а после начала СВО федеральные власти стали уделять повышенное внимание снижению зависимости от импорта минералов и их концентратов.Союзники помогутНу а в США к 2015 году добыча вольфрама полностью остановилась. Её возобновление потребует решения целого комплекса задач.Во-первых, в рамках рыночной экономики её перезапустить не получится: вольфрама в мире меньше не стало, просто для американского ВПК он стал недоступным. Поэтому потребуется либо создать госпредприятие для его добычи, либо создать комплекс налоговых и неналоговых стимулов для бизнеса, гарантировав ему долгосрочный спрос на металл по ценам выше рынка — иначе у перезапуска добычи не будет экономики. Практики создания госпредприятий у США нет — это противоречит неолиберальной модели экономики, навыки проведения комплексных налоговых реформ для развития отдельных отраслей экономики у американской бюрократии также отсутствуют.Поэтому Вашингтон идёт по наиболее простому пути, привлекая для решения своих проблем другие страны.В Южной Корее после 30-летнего простоя возобновлена работа рудника Сандгон, который разрабатывает компания Almonty, владеющая вольфрамовыми активами кроме Южной Кореи ещё в Португалии, Испании и США (купила в 2025 году месторождение вольфрама в Монтане). Большую часть добываемого Almonty в Южной Корее вольфрама на протяжении 15 лет будут выкупать США для нужд своего ВПК.Кроме того, власти Казахстана в ноябре 2025 года продали 70% месторождения Северный Катпар компании Cove Kaz Capital Group LLC, которое после запуска производства позволит закрыть потребности США в вольфраме на ближайшие 50 лет. Однако перед этим нужно будет вложить в добычу 1,1 млрд долларов.Заодно администрация Дональда Трампа заключила целый "букет" сделок в части добычи минералов с Украиной, Австралией, Малайзией и Таиландом, направленных на замещение китайского импорта редких и редкоземельных минералов поставками из других стран.

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

