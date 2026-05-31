https://ukraina.ru/20260531/osmanskoe-zavoevanie-kryma-kto-i-pochemu-pozval-turok-na-poluostrov-1079617795.html

Османское завоевание Крыма: кто и почему позвал турок на полуостров

Османское завоевание Крыма: кто и почему позвал турок на полуостров - 31.05.2026 Украина.ру

Османское завоевание Крыма: кто и почему позвал турок на полуостров

Крымское ханство никогда не контролировало всего Таврического полуострова. Более того, стремление крымских элит за счёт союза с османами подчинить генуэзские фактории привело к потере независимости самого ханства

2026-05-31T08:00

2026-05-31T08:00

2026-05-31T08:00

история

история

история новороссии

крым

крымское ханство

таврида

xv век

османская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1e/1079617514_39:0:892:480_1920x0_80_0_0_3ce3e7e8da474740f21e939cbe6d7504.jpg

31 мая 1475 года османский флот высадил экспедиционный корпус на крымском побережье, который под командованием великого визиря Гедик Ахмеда приступил к осаде генуэзской Каффы. После мощнейшего артиллерийского обстрела, устроенного 2-4 июня, крепость 6 июня капитулировала. К осени того же года турецкие войска заняли все генуэзские фактории в Тавриде.Так завершилась двухвековая история генуэзской колониальной провинции Газария, которая долгое время контролировала черноморскую торговлю.Из Каффы в Стамбул османами был вывезен ранее свергнутый татарами и скрывавшийся у генуэзцев хан Менгли-Гирей. Есть две версии его поведения во время турецкого вторжения. Согласно одной из них, хан действовал на стороне латинян, пытаясь помешать высадке десанта. По другой – он поднял мятеж в осаждённом городе и тем самым облегчил его покорение.Менгли-Гирей смог вернуться на полуостров через три года, вновь получив верховную власть над ханством, правда, признав сюзеренитет султана.Ещё одним итогом турецкой экспедиции в Крым стало включение в состав Османской империи бывших владений Генуи, а также разгромленного в 1475 году княжества Феодоро. Тем самым часть горного Крыма и прибрежная полоса от Керчи до Евпатории были включены в состав османского эйялета Кефе. Кроме административного центра, в провинцию входили Чембало (Балаклава), Солдайя (Судак), Воспоро (Керчь) и мелкие крепости на побережье.Как отмечает доктор исторических наук Илья Зайцев, весь этот регион стал личным доменом султана, доходы с которого шли непосредственно в его казну. Крымскому ханству был оставлен только один порт – Гёзлев (современная Евпатория).Данный исход событий 1475 года выглядел для ханства весьма скромно, если учитывать те амбиции, которые были у противников Менгли-Гирея, которые к моменту прибытия турецких войск уже осаждали Каффу.Кандидат исторических наук Владимир Руев приводит сведения, согласно которым взбунтовавшиеся против Менгли аристократы из клана Ширинов надеялись на переход главного крымского порта под юрисдикцию ханства. Турки же, по их планам, должны были довольствоваться лишь военной добычей.Такое стремление использовать османов в решении своих геополитических целей для Крымского ханства было не ново. Ещё основатель государства Гиреев, хан Хаджи, после стабилизации своей власти в начале 1450-х годов, попытался ликвидировать торговую монополию генуэзцев. Через альтернативную Каффе Каламиту (подчинённую княжеству Феодоро, располагавшуюся на территории современного Севастополя) он пытается развивать прямую торговлю с Турцией. Это нанесло немалый экономический ущерб Газарии, усугубившийся взятием османами в 1453 году Константинополя. Консул Каффы Боруэлле Гримальди докладывал в метрополию:"В месте Каламита ведётся бойкая торговля и[туда] постоянно прибывает большее чем обычно число турецких кораблей, лодок и галер с большим количеством купцов и товара, из какого места они доставляются в Кырк-Ер – резиденцию императора татар, где император недавно приказал строить дворец и возвести большую крепость".Упомянутый итальянцем Кырк-Ер находился на территории современного Бахчисарая. За счёт низких пошлин и дешёвого транспорта товары туда, как свидетельствует отчёт, доставлялись по более низким ценам, нежели через Каффу. Гримальди видел в этом опасность запустения и даже исчезновения своего города. Однако, как сам он признавал, такое угрожающее положение сложилось из-за длительной паузы, наступившей в производстве Каффой кораблей, способных купировать набиравшую силу турецкую торговлю.Вслед за падением Константинополя последовала первая военная экспедиция османов к берегам Северного Причерноморья. Была предпринята атака на Монкастро (нынешний Белгород-Днестровский), Севастополис (Сухум), а затем первая высадка турецкого десанта у Каффы и попытка блокирования города османско-татарскими силами. На первый раз столице Газарии удалось откупиться. Отчитываясь о тех событиях, консул Деметрио Вивальди сообщал в 1454 году в Геную о якобы достигнутом соглашении Хаджи-Гирея с турецкой стороной о передаче Каффы, в случае её взятия, под власть хана.После восшествия на престол Менгли-Гирея казалось, что в отношениях Крымского ханства и Газарии наступил "золотой век", и теперь ничто не угрожает их мирному сосуществованию и даже партнёрству. Каффа платила дань ханству, генуэзские власти специальными письмами рекомендовали хану руководителей своей крымской колонии, вновь вступавших в должность. В то же время "император татар" оказывал покровительство Газарии в международных делах.Однако эту идиллию нарушила дестабилизация державы Гиреев, которая, как считает кандидат политических наук Иван Кравченко, была следствием "слабости власти хана, чрезмерной её зависимости от поддержки родоплеменной знати и несформированности государства".Как только стало известно о новом конфликте ханства с Каффой и получив гарантии непротиводействия татар, султан направил к берегам Тавриды стоявшую наготове свою морскую армаду. Скорее всего, она готовилась к отплытию на Крит для захвата венецианской Кандии. По другим данным, ей предстояло действовать против молдавских крепостей на Нижнем Дунае и устье Днестра. Но чрезвычайные события на полуострове изменили эти планы, ускорив его покорение Оттоманской империей.

https://ukraina.ru/20190514/1023579080.html

https://ukraina.ru/20201128/1029785509.html

крым

крымское ханство

таврида

османская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, крым, крымское ханство, таврида, xv век, османская империя