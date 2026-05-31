Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 мая

Украинские военные нанесли удар по Запорожской атомной электростанции

2026-05-31T10:13

2026-05-31T18:45

Украинские военные впервые намеренно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. Украинский дрон ударил по зданию энергоблока № 6 и взорвался."Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество: это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала. В результате <...> в стене <...> образовалась дыра", — сказал Лихачёв.Он подчеркнул, что беспилотник управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания."Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания", – заявил гендиректор "Росатома".По словам Лихачёва, мир приблизился к опасному инциденту."Кажется, многие всерьёз не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думает, что они-то в полной безопасности", — отметил гендиректор "Росатома".Он добавил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла."Украинские Вооружённые силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" – отметил Лихачёв.Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, МАГАТЭ уведомили о произошедшем."Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили", – рассказала она вскоре после удара ВСУ.Также Яшина отметила, что сложно понять замысел украинских военных."Сложно говорить о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности", – указала она.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал удар ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС слабоумием."Ситуация с настойчивыми атаками врага на Запорожскую АЭС показывает слабоумие и пиар на терроре киевского режима", – заявил Кастюкевич.По его словам, киевский режим, атакуя атомную станцию, ведет себя как безумный глупец и обезьяна с гранатой, "которая с системным упорством стремится оторвать чеку и слепа в прогнозе ближайшего будущего".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что может быть ответом на подобные атаки."Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт", – отметил Медведев.Он также заявил, какие последствия может иметь украинская атака."Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жёсткие слова: очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия", – написал Медведев в канале на платформе "Макс".На удар ВСУ отреагировали и в международных организациях. Так в комментарии РИА Новости зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак заявил, что Организация объединённых наций хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре."Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры", – отметил Хак.Эксперты Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ запросили доступ для осмотра подвергшегося удару машинного зала Запорожской АЭС.Кроме того, в организации заявили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзное беспокойство по поводу атаки."Гендиректор Рафаэль Гросси выражает серьезное беспокойство по поводу заявленного инцидента... Как заявляет гендиректор Гросси, нанесение ударов по ядерным объектам - это как игра с огнём", – говорилось в заявлении организации в соцсети X.Гросси указал, что удар ВСУ поставил под угрозу сразу несколько принципов."Заявленный инцидент <...> поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее "не должно совершаться никаких ударов", – отметил Гросси.Утром 31 мая РИА Новости опубликовало новые комментарии директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Яшиной, которая предупредила, что атака на ЗАЭС может запустить необратимые процессы."В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", – отметила Яшина.По её словам, такие атаки перестают быть военными действиями."Любая атака на площадку атомной электростанции — вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, — перестает быть чисто военным действием. Она несёт риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей", — отметила она.По словам представителя Яшиной, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. По её словам, "последствия выйдут далеко за пределы поля боя".Подробнее о попытках Украины вызвать катастрофу регионального уровня — в статье "Грязная бомба или удар по Мозырскому НПЗ: эксперт о "черных лебедях" агонизирующей Украины".

Егор Леев

