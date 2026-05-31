Политолог об истерике Зеленского из-за Белоруссии: "Для Украины невыгодно открывать второй фронт" - 31.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260531/politolog-ob-isterike-zelenskogo-iz-za-belorussii-dlya-ukrainy-nevygodno-otkryvat-vtoroy-front--1079622722.html
Политолог об истерике Зеленского из-за Белоруссии: "Для Украины невыгодно открывать второй фронт"
Политолог об истерике Зеленского из-за Белоруссии: "Для Украины невыгодно открывать второй фронт" - 31.05.2026 Украина.ру
Политолог об истерике Зеленского из-за Белоруссии: "Для Украины невыгодно открывать второй фронт"
Истерика Зеленского относительно Белоруссии связана с желанием получить от НАТО больше денег и ввода войск. Открывать второй фронт для Украины крайне невыгодно — это дополнительные расходы людей и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2026-05-31T06:00
2026-05-31T06:00
новости
белоруссия
украина
россия
владимир зеленский
александр лукашенко
богдан безпалько
украина.ру
нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/73/1033327350_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_33e686e8190c7e23d2812669b306944d.jpg
Владимир Зеленский вновь заявил, что Россия якобы готовится к наступлению с территории Белоруссии, пообещав превентивный удар в случае угрозы северным границам и усиление этого направления войсками. Президент РБ Александр Лукашенко, в свою очередь, занял выжидательную позицию: он готов встретиться с Зеленским, но предупреждает о возможной мобилизации в случае прямого столкновения.Отвечая на вопрос об истерике Зеленского вокруг Белоруссии, эксперт заявил, что для Киева невыгоден второй фронт. "Для Украины сейчас крайне невыгодно открывать второй фронт. Для нее это дополнительный расход людей и материальных ресурсов. А вот если Белоруссия вдруг атакует Украину, это будет иметь двойственный характер", — пояснил Безпалько.По словам эксперта, в этом случае Зеленский получит возможность апеллировать к европейской части НАТО, чтобы они ввели на Украину войска, объявили бесполетную зону и дали больше денег."Поэтому ни мы, ни они пока резких действий через Белоруссию не проводим", — добавил Безпалько.Политолог констатировал, что европейцы сейчас воевать не хотят и подготовятся только через несколько лет.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
белоруссия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/73/1033327350_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_35d1a9cee6e7fd779db2194fc6869f09.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, украина, россия, владимир зеленский, александр лукашенко, богдан безпалько, украина.ру, нато, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, эксперты, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, война, война на украине
Новости, Белоруссия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Богдан Безпалько, Украина.ру, НАТО, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, эксперты, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, война, война на Украине

Политолог об истерике Зеленского из-за Белоруссии: "Для Украины невыгодно открывать второй фронт"

06:00 31.05.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Истерика Зеленского относительно Белоруссии связана с желанием получить от НАТО больше денег и ввода войск. Открывать второй фронт для Украины крайне невыгодно — это дополнительные расходы людей и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Владимир Зеленский вновь заявил, что Россия якобы готовится к наступлению с территории Белоруссии, пообещав превентивный удар в случае угрозы северным границам и усиление этого направления войсками. Президент РБ Александр Лукашенко, в свою очередь, занял выжидательную позицию: он готов встретиться с Зеленским, но предупреждает о возможной мобилизации в случае прямого столкновения.
Отвечая на вопрос об истерике Зеленского вокруг Белоруссии, эксперт заявил, что для Киева невыгоден второй фронт.
"Для Украины сейчас крайне невыгодно открывать второй фронт. Для нее это дополнительный расход людей и материальных ресурсов. А вот если Белоруссия вдруг атакует Украину, это будет иметь двойственный характер", — пояснил Безпалько.
По словам эксперта, в этом случае Зеленский получит возможность апеллировать к европейской части НАТО, чтобы они ввели на Украину войска, объявили бесполетную зону и дали больше денег.
"Поэтому ни мы, ни они пока резких действий через Белоруссию не проводим", — добавил Безпалько.
Политолог констатировал, что европейцы сейчас воевать не хотят и подготовятся только через несколько лет.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.
Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоБогдан БезпалькоУкраина.руНАТОСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияэкспертыаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на Украиневойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:48Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы
20:40Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны
20:20"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
19:54ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова
19:47Инструктор ВСУ признал, что Киев врет о перехвате инициативы на фронте
19:37Буданов* может стать новым главком ВСУ
19:27Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо
18:44Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая
17:51Ловушка Фукидида в действии
17:47Эстония испугалась, что Запад пойдёт на мирные инициативы Москвы
17:28На Украине стартуют ЛГБТ*-парады, пока мужчины гибнут в окопах
17:15Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
16:40Кличко назвал повышение тарифов в Киеве вынужденным
16:18ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
16:00Крокодил Годзилла Мариупольский – герой украинского безвременья
15:58МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона
15:36Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова
15:24Новости СВО к этому часу: ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
14:28Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи своему народу из-за заявлений о газовых трубах
14:03Военкомы похитили еще одного священника УПЦ и удерживают его в ТЦК
Лента новостейМолния