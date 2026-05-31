Политолог об истерике Зеленского из-за Белоруссии: "Для Украины невыгодно открывать второй фронт"

Истерика Зеленского относительно Белоруссии связана с желанием получить от НАТО больше денег и ввода войск. Открывать второй фронт для Украины крайне невыгодно — это дополнительные расходы людей и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2026-05-31T06:00

Владимир Зеленский вновь заявил, что Россия якобы готовится к наступлению с территории Белоруссии, пообещав превентивный удар в случае угрозы северным границам и усиление этого направления войсками. Президент РБ Александр Лукашенко, в свою очередь, занял выжидательную позицию: он готов встретиться с Зеленским, но предупреждает о возможной мобилизации в случае прямого столкновения.Отвечая на вопрос об истерике Зеленского вокруг Белоруссии, эксперт заявил, что для Киева невыгоден второй фронт. "Для Украины сейчас крайне невыгодно открывать второй фронт. Для нее это дополнительный расход людей и материальных ресурсов. А вот если Белоруссия вдруг атакует Украину, это будет иметь двойственный характер", — пояснил Безпалько.По словам эксперта, в этом случае Зеленский получит возможность апеллировать к европейской части НАТО, чтобы они ввели на Украину войска, объявили бесполетную зону и дали больше денег."Поэтому ни мы, ни они пока резких действий через Белоруссию не проводим", — добавил Безпалько.Политолог констатировал, что европейцы сейчас воевать не хотят и подготовятся только через несколько лет.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

