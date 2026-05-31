Отставной полковник США заметил страх Зеленского перед ударами РФ
Владимир Зеленский испугался предупреждений России о новых ударах. Об этом в эфире YouTube-канала 30 мая заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
2026-05-31T07:49
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что Владимир Зеленский напуган обещаниями России нанести новые удары в ответ на атаку ВСУ по студенческому общежитию в ЛНР. По словам эксперта, это заметно по поведению украинского лидера. "Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь всё иначе. Даже по языку его тела видно, что он осознаёт приближение чего-то", — сказал Дэвис.Он отметил, что последние предупреждения Москвы, особенно заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, говорят о том, что Украину ждут очень опасные времена.В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в городе Старобельск в Луганской области. В здании находились 86 учащихся. От удара общежитие обрушилось. Погиб 21 студент, ещё 44 человека получили ранения.В ответ российская армия нанесла удары по объектам, связанным с военным руководством Украины. Для этого применялись ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".25 мая в МИД РФ заявили, что армия будет продолжать бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве. Поэтому дипломатов и сотрудников международных организаций призвали срочно покинуть город, а местных жителей — держаться подальше от военных и административных зданий. Подробнее в материале МИД РФ обещает удары по ВПК и центрам принятия решений в Киеве — дипломатам велели бежать. Итоги 25 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
