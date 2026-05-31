Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация "мертвых душ" и коррупционный скандал

В Мукачево в списки мобилизованных вносили умерших и осужденных, уже проходящих службу или учащихся в военных вузах, а также тех, кто имеет право на отсрочку или по возрасту не подлежит мобилизации

2026-05-31T07:15

Во Львове террориста "Исламского государства"* выдают за украинского волонтераВосьмой апелляционный административный суд во Львове 28 мая приступил к рассмотрению дела мужчины, известного как Руслана Хакимова. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины решением от 1 апреля 2026 года решила принудительно депортировать его в Россию из-за нарушения им миграционного законодательства Украины.Галицкий районный суд Львова 2 апреля удовлетворил иск ГМС о выдворении "Руслана Хакимова" с Украины и решил поместить его в охраняемый пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Правозащитники подали апелляцию на судебное решение и готовят иск в суд об отмене решения ГМС. Благотворительный фонд "Человек и право" готов взять "Хакимова" на поруки. Такую же готовность выразили и три депутата Верховной Рады из фракции Петра Порошенко** "Европейская солидарность" – София Федына, Михаил Бондарь и Владимир Арьев."Хакимов" принимал участие в судебном заседании онлайн. Он ответил на вопросы судей, которые выясняли его данные, в частности, что он родился в Киргизии, имеет гражданство РФ, а фамилия Хакимов – на самом деле не его. В РФ он под своей настоящей фамилией Пуптаев*** отбыл наказание в заключении якобы за бытовое преступление."С 2016 года я проживаю на Украине. Официально я отказываюсь от российского гражданства. Я обратился в миграционную службу с поддельным украинским паспортом из Севастополя, чтобы легализоваться на территории Украины. И мне предоставили украинский паспорт. Это было вынужденное действие, чтобы спастись от ФСБ России", – заявил "Хакимов" в ходе судебного заседания.Он отметил, что за годы пребывания на Украине создал семью, имеет здесь уже вторую жену и троих детей (все украинские граждане) и считает эту страну своим домом. Также Хакимов заявил, что работал, занимался бизнесом и платил налоги, а с 2022 года помогал ВСУ в качестве волонтёра и производил наземные роботизированные комплексы для военных.Государственные органы Украины ещё должны идентифицировать личность мужчины, поскольку никаких подтверждающих документов он не предоставил. Его этническая самоидентификация тоже неизвестна: в течение многих лет он выдавал себя за крымского татарина, но после задержания Рефат Чубаров назвал "Хакимова" волжским татарином. При этом гражданин РФ Руслан Пуптаев*** находится в розыске Интерпола с 2021 года по подозрению в финансировании терроризма, а в России в 2024 году он объявлен террористом и заочно приговорен к 20 годам тюремного заключения.По данным украинских правоохранителей, в 2007 году Руслана Пуптаева задержали в России за разбойное нападение и мошенничество (сотрудничество с кол-центрами, которые выманивали у людей деньги), и до 2014 года он отбывал наказание в местах лишения свободы. В 2014-2015 годах Пуптаев установил контакт с одним из руководителей центра террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии по прозвищу Абу Яхья.После освобождения из российской тюрьмы мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Он использовал поддельный паспорт гражданина Таджикистана, с этим документом пытался выехать транзитом через Турцию в Сирию, но не пересек границу в связи с низким качеством подделки. После чего, по инструкциям из Сирии, Пуптаев прибыл на Украину.В целях легализации Пуптаев использовал поддельный паспорт гражданина Украины, якобы выданный в 2006 году Бахчисарайским РО ГУ МВД Украины в АР Крым на имя Руслана Хакимова. После этого мужчина прибыл в Харьковскую область, перейдя государственную границу Украины вне пунктов пропуска.При этом он продолжил сотрудничество с кол-центрами – по крайней мере, в 2024 году Центральный окружной военный суд России признал Пуптаева виновным в организации 73 денежных переводов в пользу неназванной террористической организации. Судя по всему, речь идет об ИГ, поскольку стражи порядка Турции считают Пуптаева причастным к организации террористического акта в ночном клубе Reina в Стамбуле 1 января 2017 года, в котором погибли 39 человек."Руслан Хакимов должен отвечать за правонарушения, он нарушил миграционное законодательство, поэтому должен нести за это ответственность на территории Украины. Он может получить условный срок и штраф", – озвучил требования к львовскому суду харьковский правозащитник Борис Захаров. А депутат Рады Бондарь прямо заявил: "Кто воюет против России, помогает Украине, тот – друг, и надо ему помочь". Сейчас в поддержку Пуптаева-Хакимова развернута массовая кампания во львовском сегменте социальных сетей.В течение многих лет Украина является своеобразным "домом отдыха" для боевиков ИГ. После начала СВО многие из них вошли в состав разнообразных вооруженных формирований Украины. В частности, в марте 2024 года известный террорист Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший ещё против российских федеральных сил в Чечне, заявил, что его боевики атакуют границу России в составе украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих в Белгородской области.ТЦК в Закарпатье фиктивно мобилизовал почти 300 мужчинВ январе-марте 2026 года, чтобы улучшить статистику центра комплектования, руководство Мукачевского районного ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) фиктивно мобилизовало 273 человека. Начальник ТЦК и его заместитель были арестованы.Как сообщили 26 мая в прокуратуре, имея доступ к государственному реестру "Оберіг", руководители военкомата заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карты военнообязанных ложные данные.Для улучшения статистики в список мобилизованных вносили умерших и осужденных, людей с правом на отсрочку или со специальным учетом, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации.В течение января-марта 2026 года 49-летний полковник, начальник военкомата, фиктивно мобилизовал 162 мужчин. А его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период пополнил фейковую статистику ещё на 108 человек.Как сообщили в пресс-службе специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, руководителям Мукачевского районного ТЦК инкриминируют ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 6 лет заключения.Полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу с альтернативой уплаты залога в сумме 3,9 и 3,3 миллиона гривен соответственно. По информации Мукачевской районной военной администрации, районный ТЦК возглавляет Андрей Олещук. Ранее он являлся руководителем Тячевского РТЦК в Закарпатской области.Стоит отметить, что ради выполнения планов мобилизации руководители ТЦК на Западной Украине идут и не на такие нарушения закона. Например, в прошлом году временно исполняющий обязанности начальника одного из ТЦК в Ивано-Франковской области направил гражданина России на военно-врачебную комиссию, после чего осуществил его постановку на военный учет и включение в списки мобилизованных для направления в воинскую часть. Отправку удалось остановить, поскольку невеста россиянина, законно находившегося на территории Украины, подала заявление в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны по поводу незаконной мобилизации иностранца. Мужчину освободили, а подполковник отделался штрафом в 17 тысяч гривен (около 27 тысяч рублей).Как известно, заработная плата сотрудников ТЦК зависит от количества наловленного "мобилизационного материала". Об этом в апреле прошлого года прямо заявил заместитель начальника Дубенского районного ТЦК Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк. После этого военного понизили в должности и назначили заместителем командира батальона, дислоцированного под Краматорском.Силовики подбираются к мэру очередного областного центраВ Ивано-Франковске задержали трёх чиновников, которые зарабатывали на разрешительной документации для застройщиков. О разоблачении схемы 27 мая сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.Схему организовали главный архитектор Ивано-Франковска, начальник городского управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и директор коммунального предприятия, которое занимается разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске.Как известно, должность главного архитектора Ивано-Франковска занимает Игорь Мусиловский. В 2025 году из рук городского головы Руслана Марцинкива он получил грамоту исполкома Ивано-Франковского горсовета "За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, ответственность и достигнутые результаты в работе".Двое других задержанных – начальник управления архитектурно-строительного контроля горсовета Олег Семкив и директор КП "Архитектурно-планировочное бюро" Григорий Качан. Последний в 2020 году по случаю своего 70-летия получил знак городского головы "Мощь и гордость города"."Чиновники горсовета выступали непосредственными организаторами и исполнителями оформления и подписания необходимых решений. Директор коммунального предприятия играл роль главного контактного звена и пособника, он лично встречался с "клиентами", озвучивал установленные "таксы", убеждал заявителей в неизбежности платы и непосредственно собирал наличные деньги", – отметил Кравченко.Генпрокурор добавил, что деньги с бизнесменов брали дважды: за выдачу градостроительных условий и ограничения застройки земельных участков, а также за принятие решений о регистрации сообщений о начале выполнения строительных работ. Кроме того, они гарантировали предпринимателям содействие в дальнейшем оформлении в частную собственность арендованной коммунальной земли под объектами недвижимости."Чётко задокументированы факты их преступной деятельности, в частности, вымогательство и получение взяток на 26 тысяч долларов: 10 тысяч долларов – от местной предпринимательницы за строительные паспорта на три участка, 5 тысяч долларов – от представителя сети строительных супермаркетов за градостроительные условия и ограничения для одного участка, а также два транша в 8 и 3 тысячи долларов – от строительной компании, за аналогичные разрешительные документы и регистрацию начала строительства", – уточнил Руслан Кравченко.В настоящее время все трое участников схемы задержаны. Им объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Готовится ходатайство в суд об избрании всем трем меры пресечения в виде содержания под стражей. Очевидно, что мера пресечения и вероятная сумма залога будут зависеть от того, дадут ли фигуранты показания на мэра Марцинкива, без которого подобная коррупционная схема просто не могла бы работать. Сам Марцинкив лишь заявил, что о подозрениях в получении неправомерной выгоды его подчиненным узнал из заявления прокуратуры, и готов сотрудничать со следствием.Как известно, с начала СВО киевские власти усилили давление на местное самоуправление на Западной Украине. В 2023 году по надуманному обвинению суд отстранил от должности городского голову Ровно Александра Третьяка. В марте этого года ушли в отставку мэр и секретарь горсовета Луцка – Игорь Полищук и Юрий Беспятко. *Деятельность организации запрещена в РФ **Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Включен в в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Олег Хавич

