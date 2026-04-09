https://ukraina.ru/20260409/ne-tolko-sushki-no-i-f-16-alekhin-nazval-aerodromy-otkuda-ukraina-atakuet-prigraniche-1077685700.html
Не только "сушки", но и F-16: Алехин назвал аэродромы, откуда Украина атакует приграничье
Украинские самолеты взлетают с аэродромов в Василькове (Киевская область) и Миргороде (Полтавская область), долетают до границы и запускают ракеты Storm Shadow. Для налетов ВСУ используют не только "сушки", но и F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-04-09T04:15
новости
белгород
россия
украина
геннадий алехин
f-16
украина.ру
вооруженные силы украины
авиация
аэродромы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/50/1033225029_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_2860857009b5c22b11e3e10c1e767447.jpg
белгород
россия
украина
харьков
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/50/1033225029_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_f98b6126d8ab1ce0e9e79eac695c8d82.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Журналист спросил Алехина о применении украинской авиации для запуска дальнобойных ракет.
"Близко к границе украинцы не подлетают. Взлетают с аэродромов в Василькове и Миргороде, долетают до максимального удаления от линии соприкосновения, производят пуски и уходят. Наша ПВО достать их не может" , — ответил эксперт.
По словам Алехина, для этих налетов используется не только "сушки", но и F-16. "Скажем, пара бортов была замечена возле Чугуева, от которого до границы порядка 80 километров. Могут перед Харьковом нанести удар. Могут и от самого Миргорода запустить, если дальность позволяет" , — добавил собеседник Украина.ру.
"Для этих налетов противник использует не только "сушки", но и F-16. Они могут быть носителями Storm Shadow. Их дальность действия позволяет это делать" , — пояснил Алехин.
По словам эксперта, эти ракеты в основном сбиваются на границе и до Белгорода не долетают.