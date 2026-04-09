Не только "сушки", но и F-16: Алехин назвал аэродромы, откуда Украина атакует приграничье

Украинские самолеты взлетают с аэродромов в Василькове (Киевская область) и Миргороде (Полтавская область), долетают до границы и запускают ракеты Storm Shadow. Для налетов ВСУ используют не только "сушки", но и F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-09T04:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист спросил Алехина о применении украинской авиации для запуска дальнобойных ракет."Близко к границе украинцы не подлетают. Взлетают с аэродромов в Василькове и Миргороде, долетают до максимального удаления от линии соприкосновения, производят пуски и уходят. Наша ПВО достать их не может" , — ответил эксперт.По словам Алехина, для этих налетов используется не только "сушки", но и F-16. "Скажем, пара бортов была замечена возле Чугуева, от которого до границы порядка 80 километров. Могут перед Харьковом нанести удар. Могут и от самого Миргорода запустить, если дальность позволяет" , — добавил собеседник Украина.ру."Для этих налетов противник использует не только "сушки", но и F-16. Они могут быть носителями Storm Shadow. Их дальность действия позволяет это делать" , — пояснил Алехин.По словам эксперта, эти ракеты в основном сбиваются на границе и до Белгорода не долетают.

