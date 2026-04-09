ФБР задержало бывшего военнослужащего SOCOM по подозрению в передаче СМИ секретных данных
Американские силовики задержали экс-сотрудника командования специальных операций США по подозрению в передаче представителю СМИ секретной информации. Об этом глава ФБР Кэш Патель в ночь на 9 апреля сообщил в соцсети X
2026-04-09T03:40
"ФБР и наши партнёры арестовали бывшего сотрудника командования специальных операций ВС США (SOCOM), который оказывал поддержку нашим военным высшего уровня, по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ. Пусть это послужит предупреждением для всех потенциальных информаторов: мы занимаемся такими делами и производим аресты. ФБР не потерпит тех, кто пытается предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности", — написал Патель.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал "крайне успешной" операцию по спасению пилота сбитого в Иране истребителя F-15, но раскритиковал анонимное СМИ и его источник за сообщение о спасении одного из пилотов. Глава Белого дома счёл, что эта утечка осложнила поиск второго члена экипажа.
Чтобы не допустить захвата лётчика иранскими военными, США развернули масштабную операцию с участием большого количества самолётов, сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.
