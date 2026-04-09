https://ukraina.ru/20260409/fbr-zaderzhalo-byvshego-voennosluzhaschego-socom-po-podozreniyu-v-peredache-smi-sekretnykh-dannykh-1077691213.html

ФБР задержало бывшего военнослужащего SOCOM по подозрению в передаче СМИ секретных данных

Американские силовики задержали экс-сотрудника командования специальных операций США по подозрению в передаче представителю СМИ секретной информации. Об этом глава ФБР Кэш Патель в ночь на 9 апреля сообщил в соцсети X

2026-04-09T03:40

новости

украина.ру

сша

кэш патель

фбр

цру

дональд трамп

иран

армия сша

сми

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077691407_0:56:1402:844_1920x0_80_0_0_d47545e5c9315c8a1635ebff111ae807.jpg

"ФБР и наши партнёры арестовали бывшего сотрудника командования специальных операций ВС США (SOCOM), который оказывал поддержку нашим военным высшего уровня, по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ. Пусть это послужит предупреждением для всех потенциальных информаторов: мы занимаемся такими делами и производим аресты. ФБР не потерпит тех, кто пытается предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности", — написал Патель.Ранее президент США Дональд Трамп назвал "крайне успешной" операцию по спасению пилота сбитого в Иране истребителя F-15, но раскритиковал анонимное СМИ и его источник за сообщение о спасении одного из пилотов. Глава Белого дома счёл, что эта утечка осложнила поиск второго члена экипажа.Чтобы не допустить захвата лётчика иранскими военными, США развернули масштабную операцию с участием большого количества самолётов, сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.Подробнее в публикации - Трамп назвал Пасху "одной из самых успешных" в военном плане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, украина.ру, сша, кэш патель, фбр, цру, дональд трамп, иран, армия сша, сми, задержание, арест, информационная безопасность, война в иране, удар по ирану, ближний восток, военные