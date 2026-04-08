"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего
"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего - 08.04.2026 Украина.ру
"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном наступлении "золотого века" на Ближнем Востоке после объявленного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 8 апреля написало издание "Комсомольская правда"
2026-04-08T10:20
2026-04-08T10:20
2026-04-08T10:20
"Иран может начать процесс восстановления... Подобно США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!" — написал Трамп.По мнению американского президента, объявленное двухнедельное перемирие между США и Ираном открывает новые перспективы для всего региона. Он подчеркнул, что этот день важен для всего мира.8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе. О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
сша
иран
тегеран
новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, али хаменеи
Новости, США, Иран, Тегеран , Дональд Трамп, Али Хаменеи
"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном наступлении "золотого века" на Ближнем Востоке после объявленного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 8 апреля написало издание "Комсомольская правда"
"Иран может начать процесс восстановления... Подобно США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!" — написал Трамп.
По мнению американского президента, объявленное двухнедельное перемирие между США и Ираном открывает новые перспективы для всего региона. Он подчеркнул, что этот день важен для всего мира.
8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.