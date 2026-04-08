https://ukraina.ru/20260408/zolotoy-vek-na-blizhnem-vostoke-tramp-podelilsya-videniem-buduschego--1077656767.html

"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном наступлении "золотого века" на Ближнем Востоке после объявленного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 8 апреля написало издание "Комсомольская правда"

2026-04-08T10:20

новости

сша

иран

тегеран

дональд трамп

али хаменеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_0:112:1350:871_1920x0_80_0_0_8c2bf8f1516969402bbcc343e45b3231.jpg

"Иран может начать процесс восстановления... Подобно США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!" — написал Трамп.По мнению американского президента, объявленное двухнедельное перемирие между США и Ираном открывает новые перспективы для всего региона. Он подчеркнул, что этот день важен для всего мира.8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе. О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

