"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего - 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/zolotoy-vek-na-blizhnem-vostoke-tramp-podelilsya-videniem-buduschego--1077656767.html
"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего
"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего - 08.04.2026 Украина.ру
"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном наступлении "золотого века" на Ближнем Востоке после объявленного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 8 апреля написало издание "Комсомольская правда"
2026-04-08T10:20
2026-04-08T10:20
новости
сша
иран
тегеран
дональд трамп
али хаменеи
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_0:112:1350:871_1920x0_80_0_0_8c2bf8f1516969402bbcc343e45b3231.jpg
"Иран может начать процесс восстановления... Подобно США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!" — написал Трамп.По мнению американского президента, объявленное двухнедельное перемирие между США и Ираном открывает новые перспективы для всего региона. Он подчеркнул, что этот день важен для всего мира.8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе. О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
сша
иран
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_70:0:1270:900_1920x0_80_0_0_bd6433f86fe52dbd1b3434ff58e91f93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, али хаменеи
Новости, США, Иран, Тегеран , Дональд Трамп, Али Хаменеи

"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего

10:20 08.04.2026
 
© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном наступлении "золотого века" на Ближнем Востоке после объявленного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 8 апреля написало издание "Комсомольская правда"
"Иран может начать процесс восстановления... Подобно США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!" — написал Трамп.
По мнению американского президента, объявленное двухнедельное перемирие между США и Ираном открывает новые перспективы для всего региона. Он подчеркнул, что этот день важен для всего мира.
8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранТегеранДональд ТрампАли Хаменеи
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
