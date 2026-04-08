В России предложили радикально ответить на удары по танкерам
После атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз" в районе Ливии в Госдуме призвали усилить защиту танкеров, вплоть до размещения на них легкого ракетного вооружения. Об этом 8 апреля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на комментарий депутата Госдумы Андрея Колесника
2026-04-08T13:18
По словам Колесника, реакцией на такие удары должно стать не только усиление охраны судов, но и возможность немедленного ответа по месту атаки. Он также заявил, что, по его мнению, подобные действия не могли обойтись без ведома западных союзников Киева и тех, кто сейчас контролирует ситуацию в Ливии. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по российскому газовозу "Арктик Метагаз" с военного объекта в Триполи. После этого президент России Владимир Путин допустил, что поставки газа в Европу в ближайшее время могут прекратиться. После атаки маршруты трех газовозов с российским газом изменились, а Средиземное море, вероятно, было признано небезопасным для российского судоходства.
По словам Колесника, реакцией на такие удары должно стать не только усиление охраны судов, но и возможность немедленного ответа по месту атаки. Он также заявил, что, по его мнению, подобные действия не могли обойтись без ведома западных союзников Киева и тех, кто сейчас контролирует ситуацию в Ливии.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по российскому газовозу "Арктик Метагаз" с военного объекта в Триполи. После этого президент России Владимир Путин допустил, что поставки газа в Европу в ближайшее время могут прекратиться.
После атаки маршруты трех газовозов с российским газом изменились, а Средиземное море, вероятно, было признано небезопасным для российского судоходства.