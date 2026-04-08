В Израиле назвали перемирие с Ираном политической катастрофой

Израильская оппозиция резко раскритиковала перемирие с Ираном и обвинила премьер-министра Биньямина Нетаньяху в политическом и стратегическом провале. Об этом 8 апреля написал украинский телеграм-канал "Политика Страны"

2026-04-08T11:36

С наиболее жестким заявлением выступил лидер главной оппозиционной партии Израиля Яир Лапид. По его словам, достигнутое соглашение стало для страны настоящей катастрофой, поскольку заявленные цели не были выполнены. "За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности. Военные выполнили все поставленные задачи, общественность продемонстрировала удивительную стойкость, но Нетаньяху потерпел политическое поражение, провалился стратегически и не достиг ни одной из целей, которые он сам поставил", — написал Лапид в своих соцсетях. Он также заявил, что Израилю теперь понадобятся годы, чтобы устранить последствия решений, принятых Нетаньяху. 8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения.Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжалась с 28 февраля. За это время были нанесены многочисленные удары по иранской инфраструктуре, убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а Тегеран наносил ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.

