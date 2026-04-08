Татьяна Стоянович. Кто она
© Фото : ksnko.ru
Татьяна Стоянович окончила филологический факультет Университета в Белграде в 1998 году. Во время учебы и по окончании университета занималась преподавательской литературной критикой (публиковала в журнале Knjizevna rec).
С 2000 по 2010 год преподавала сербский язык в Московском государственном университете им. Ломоносова. С 2001 по 2015 год работала в редакции вещания на сербском языке Федеральной государственной радиовещательной компании "Голос России", на базе которой был создан Радио Sputnik.
С 2017 по 2022 год работала корреспондентом по Балканам в российских новостных агентствах EADaily и ИА REGNUM. В редакции Украина.ру работает с 2023 года.
Выступает экспертом в ряде российских и сербских печатных и электронных СМИ. Занимается литературным переводом, пишет короткие рассказы.
