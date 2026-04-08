https://ukraina.ru/20260408/raznesut-pervym-zhe-zalpom-ekspert-obyasnil-pochemu-starye-samokhodki-vsu-ne-vyzhivayut-v-pole-1077643313.html

"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле

Теоретически американские самоходки М110А2 можно использовать в городских боях, спрятав в арке или подвале. Но вытащить их на открытую местность невозможно — разнесут первым же залпом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-04-08T05:30

новости

запорожье

россия

харьков

михаил онуфриенко

сау

запорожская область

запорожское направление

сво

новости сво сейчас

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058717922_0:39:1576:926_1920x0_80_0_0_863697bf371e8f6fd0dc9168a5f7365f.jpg

Американские 203-мм самоходки М110А2, ранее хранившиеся в Греции, поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады ВСУ. По своим характеристикам и тактике применения они близки к российским "Пионам" и "Малкам".Журналист спросил эксперта, могут ли ВСУ использовать эти гаубицы в городских боях и насколько они там эффективны."Теоретически – да. Если установить М110А2 в самом Запорожье, то до линии соприкосновения (от Запорожья около 20 километров до реки Конка) они худо-бедно достанут, а вот достать сами гаубицы нам будет проблематично", — ответил Онуфриенко."Вытащили – сделали пять выстрелов - утащили куда-то в подвал. Еще их можно поставить куда-то в арку, закрыв маскировочной сеткой", — пояснил он.Однако на открытой местности, по словам обозревателя, эти самоходки долго не проживут. "Но вытащить их куда-то под Гуляйпольское, где на окраинах уже стоят наши войска, совершенно нереально. Ее ты нигде не спрячешь. Ее разнесут первым же залпом", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

