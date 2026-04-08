"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле - 08.04.2026 Украина.ру
"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле
"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле - 08.04.2026 Украина.ру
"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле
Теоретически американские самоходки М110А2 можно использовать в городских боях, спрятав в арке или подвале. Но вытащить их на открытую местность невозможно — разнесут первым же залпом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-04-08T05:30
2026-04-08T05:30
Американские 203-мм самоходки М110А2, ранее хранившиеся в Греции, поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады ВСУ. По своим характеристикам и тактике применения они близки к российским "Пионам" и "Малкам".Журналист спросил эксперта, могут ли ВСУ использовать эти гаубицы в городских боях и насколько они там эффективны."Теоретически – да. Если установить М110А2 в самом Запорожье, то до линии соприкосновения (от Запорожья около 20 километров до реки Конка) они худо-бедно достанут, а вот достать сами гаубицы нам будет проблематично", — ответил Онуфриенко."Вытащили – сделали пять выстрелов - утащили куда-то в подвал. Еще их можно поставить куда-то в арку, закрыв маскировочной сеткой", — пояснил он.Однако на открытой местности, по словам обозревателя, эти самоходки долго не проживут. "Но вытащить их куда-то под Гуляйпольское, где на окраинах уже стоят наши войска, совершенно нереально. Ее ты нигде не спрячешь. Ее разнесут первым же залпом", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
новости, запорожье, россия, харьков, михаил онуфриенко, сау, запорожская область, запорожское направление, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, всу, вооружения, военный эксперт
Новости, Запорожье, Россия, Харьков, Михаил Онуфриенко, САУ, Запорожская область, Запорожское направление, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, ВСУ, вооружения, военный эксперт

"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле

Теоретически американские самоходки М110А2 можно использовать в городских боях, спрятав в арке или подвале. Но вытащить их на открытую местность невозможно — разнесут первым же залпом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Американские 203-мм самоходки М110А2, ранее хранившиеся в Греции, поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады ВСУ. По своим характеристикам и тактике применения они близки к российским "Пионам" и "Малкам".
Журналист спросил эксперта, могут ли ВСУ использовать эти гаубицы в городских боях и насколько они там эффективны.
"Теоретически – да. Если установить М110А2 в самом Запорожье, то до линии соприкосновения (от Запорожья около 20 километров до реки Конка) они худо-бедно достанут, а вот достать сами гаубицы нам будет проблематично", — ответил Онуфриенко.
"Вытащили – сделали пять выстрелов - утащили куда-то в подвал. Еще их можно поставить куда-то в арку, закрыв маскировочной сеткой", — пояснил он.
Однако на открытой местности, по словам обозревателя, эти самоходки долго не проживут. "Но вытащить их куда-то под Гуляйпольское, где на окраинах уже стоят наши войска, совершенно нереально. Ее ты нигде не спрячешь. Ее разнесут первым же залпом", — констатировал собеседник издания.
07:22Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля". Новости Ближнего Востока
07:08Трудовое рабство и языковой террор ради комфорта галичан. Что происходит в Одессе
07:03Жалуются на "болезненное место" и ищут человеческий ресурс для войны. Как живут украинские элиты
07:00Лариса Шеслер: России нужно ввести систему поручительства за украинцев, которые проходят через фильтрацию
05:56Экономика Украины и война: запредельная солярка по сто и убытки от европейских стандартов
05:45Выход к Осколу и удар на Изюм: как армия перерезает логистику ВСУ на севере — мнение Алехина
05:30"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле
05:15Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении
05:00"Оттуда можно наступать на Днепр": эксперт про возможное направление для стратегического удара
04:45"Мы специально заманивали ВСУ в Купянск": Баранец рассказал, как ВС РФ молотят врага на Осколе
04:30Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Взлом обороны ВСУ и атака тысячи дронов на Белгородчину — Алехин о ситуации в приграничье
04:15Михаил Онуфриенко: "Чтобы разнести мосты через Днепр не нужны дефицитные средства поражения"
04:00Рекордные 8 тысяч бомб за месяц: как боевая авиация разносит гаубицы ВСУ — мнение эксперта
03:57Ракетная опасность, угроза БПЛА и 14 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу
03:05Иран объявил победу над США после заявления Трампа о перемирии
02:36США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ
02:12"Все военные цели достигнуты, соглашение близко": Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном
01:52США перебрасывают на Ближний Восток военно-транспортные самолеты и поднимают в небо заправщики
01:33Папа Римский назвал угрозы Трампа иранскому народу неприемлемыми и аморальными
Лента новостейМолния